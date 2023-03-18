TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Массовое захоронение мужчин разного возраста найдено под Екатеринбургом

18 марта 2023, 07:10
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом найдено массовое захоронение мужчин разного возраста. Всего около семи десятков могил.

Находка была сделана на Северном кладбище в Березовском. Такое количество могил там появилось за несколько недель, пишет Е1. Рядом с могилами есть и свободные места для новых захоронений.

Каждая могила укрыта ветками, а на всех памятниках можно увидеть одинаковые черные таблички с золотой надписью. Только на двух крестах были найдены фотографии похороненных. Был он там в составе ЧВК «Вагнер»

Прямо при журналистах на кладбище состоялась эксгумация. Там родные забирали останки своего родственника – он погиб на СВО. Они рассказали, что его мать узнала о гибели сына уже после того, как похороны состоялись. Родственники нашли его могилу и решили увезти останки в родной город. Тело они искали месяц.

На прошлой неделе мы приезжали сюда, был только один ряд могил, а сейчас уже два ряда, - отметили родственники.

Сотрудники ритуальной службы рассказали, что на это кладбище привозят погибших бойцов, родственников которых не удалось отыскать в оперативные сроки. Там отметили, что в ЧВК им сказали, что после смерти бойца родственников ищут в течение трех дней, и, если не находят, то хоронят сами.

В ритуальной службе добавили, что здесь похоронены мужчины, погибшие январе и феврале. Самому молодому похороненному бойцу 25 лет, а самому взрослому 53 года. Имена похороненных можно найти в картотеках судебных дел. Это жители разных регионов. Похоронены тут и свердловчане – из Нижнего Тагила, Полевского, Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Инвентаризация кладбищ за 4 миллиона рублей пройдет в Первоуральске
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Похороны#ЧВК "Вагнер"#Могилы#Кладбище#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
16 марта 12:24
Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
Вчера, 07:03
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
16 марта 11:53
В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес
Вчера, 07:18
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14