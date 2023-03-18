Массовое захоронение мужчин разного возраста найдено под Екатеринбургом

Прямо при журналистах на кладбище состоялась эксгумация. Там родные забирали останки своего родственника – он погиб на СВО. Они рассказали, что его мать узнала о гибели сына уже после того, как похороны состоялись. Родственники нашли его могилу и решили увезти останки в родной город. Тело они искали месяц.