Массовое захоронение мужчин разного возраста найдено под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Находка была сделана на Северном кладбище в Березовском. Такое количество могил там появилось за несколько недель, пишет Е1. Рядом с могилами есть и свободные места для новых захоронений.
Каждая могила укрыта ветками, а на всех памятниках можно увидеть одинаковые черные таблички с золотой надписью. Только на двух крестах были найдены фотографии похороненных. Был он там в составе ЧВК «Вагнер»
Прямо при журналистах на кладбище состоялась эксгумация. Там родные забирали останки своего родственника – он погиб на СВО. Они рассказали, что его мать узнала о гибели сына уже после того, как похороны состоялись. Родственники нашли его могилу и решили увезти останки в родной город. Тело они искали месяц.
На прошлой неделе мы приезжали сюда, был только один ряд могил, а сейчас уже два ряда, - отметили родственники.
Сотрудники ритуальной службы рассказали, что на это кладбище привозят погибших бойцов, родственников которых не удалось отыскать в оперативные сроки. Там отметили, что в ЧВК им сказали, что после смерти бойца родственников ищут в течение трех дней, и, если не находят, то хоронят сами.
В ритуальной службе добавили, что здесь похоронены мужчины, погибшие январе и феврале. Самому молодому похороненному бойцу 25 лет, а самому взрослому 53 года. Имена похороненных можно найти в картотеках судебных дел. Это жители разных регионов. Похоронены тут и свердловчане – из Нижнего Тагила, Полевского, Екатеринбурга и Каменска-Уральского.