На Белоярском водохранилище под Екатеринбургом спасены рыбаки на льдине

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Унесло рыбаков в городе Заречном 17 марта. Двух мужчин унесло течением, и они чуть не погибли. Спасти их пришли сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда, сообщили в МЧС.
К месту ЧП выдвинулись спасатели разных служб. Они увидели рыбаков, приняли их на борт и отвезли на берег. Медпомощь им не потребовалась.
Зато с ними была проведена беседа о правилах безопасности. После лекции их отпустили домой.
В МЧС отметили, что вода в водоемах в настоящее время довольно теплая, поэтому лед на реках тает.