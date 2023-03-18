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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 05:54

На Белоярском водохранилище под Екатеринбургом спасены рыбаки на льдине

18 марта 2023, 05:52
Фото: 1MI
Рыбаков, которых унесло в реку на оторванной льдине на Белоярском водохранилище под Екатеринбургом, спасли.

Унесло рыбаков в городе Заречном 17 марта. Двух мужчин унесло течением, и они чуть не погибли. Спасти их пришли сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда, сообщили в МЧС.

К месту ЧП выдвинулись спасатели разных служб. Они увидели рыбаков, приняли их на борт и отвезли на берег. Медпомощь им не потребовалась.

Зато с ними была проведена беседа о правилах безопасности. После лекции их отпустили домой.

В МЧС отметили, что вода в водоемах в настоящее время довольно теплая, поэтому лед на реках тает.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Рыбаки#Льдина#Течение#Происшествия#Новости УрФО
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