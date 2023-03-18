Полицейский из Екатеринбурга подозревается в попытке покровительства за деньги

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По словам помощника главы СУ СК РФ по Свердловской области Александра Шульги, дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ. Если вину стражи порядка докажут, то ему грозит до шести лет тюрьмы.
Следствие полагает, что начальник взял с человека деньги за то, что якобы мог прекратить уголовное преследование. Однако в действительности повлиять на ход дела он не мог.
Произошедшее вскрылось при содействии ФСБ. Полицейский во всем сознался. Сейчас следователи занимаются сбором доказательств.
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что полицейский отстранен от службы. А после проведения проверки его уволят из органов.
Не останутся в качестве наблюдателей и его непосредственные руководители. Их привлекут дисциплинарной ответственности, — добавил Горелых.