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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Полицейский из Екатеринбурга подозревается в попытке покровительства за деньги

18 марта 2023, 12:22
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной части одного из отделов полиции Екатеринбурга. Он подозревается в мошенничестве с использованием своей должности.

По словам помощника главы СУ СК РФ по Свердловской области Александра Шульги, дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ. Если вину стражи порядка докажут, то ему грозит до шести лет тюрьмы.

Следствие полагает, что начальник взял с человека деньги за то, что якобы мог прекратить уголовное преследование. Однако в действительности повлиять на ход дела он не мог.

Произошедшее вскрылось при содействии ФСБ. Полицейский во всем сознался. Сейчас следователи занимаются сбором доказательств.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что полицейский отстранен от службы. А после проведения проверки его уволят из органов.

Не останутся в качестве наблюдателей и его непосредственные руководители. Их привлекут дисциплинарной ответственности, — добавил Горелых.
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Начальник#Мошенничество#Взятка#Увольнение#Полицейский#Криминал
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