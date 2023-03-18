Просидевшим три дня с трупами родителей детям из Екатеринбурга стало легче

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Врачи детской больницы №11 оценивают их состояние как стабильное. Ранее их увезли в больницу признаками обезвоживания, сообщает Е1.
За малышами присматриваем медперсонал, они получают питание, а также психологическую помощь. Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что жизни детей ничего не угрожает. Их родственники планируют забрать их к себе. А в причинах трагедии уже разбираются следователи.
Соседи рассказали, что оформить опекунство над малышами пожелали их бабушка, а также дядя и тетя. Также они рассказали, что с родственниками у умерших были теплые отношения. А неделю назад они даже гостили у них в этой самой квартире.