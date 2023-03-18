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Posted 18 марта, 11:23

Published 18 марта, 11:23

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

РЭО направит 60 млрд в строительство объектов по переработке ТКО в 2023 году

18 марта 2023, 11:23
Российский экологический оператор (РЭО) представил план финансирования проектов на 2023 год. Компания планирует направить 60 миллиардов рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Совокупный объем инвестиций в эти предприятия составит 90 миллиардов рублей.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, компания намерена предоставить займы из средств от выпуска облигаций на реализацию порядка 18 инвестпроектов в 20 регионах. По его словам, это будут мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия в составе КПО общей производительностью около семи миллионов тонн обработки ТКО в год, передает newsnn.ru.

Буцаев также рассказал, что РЭО зарегистрировал программу облигаций на 100 миллиардов рублей, но спрос на эту меру поддержки оказался высоким из-за действия нового механизма финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям компании из бюджета федпроекта «Комплексная система ТКО» в размере 90% от ставки ЦБ.

«Этот механизм позволяет инвесторам получить заем на строительство инфраструктуры отрасли по ставке около 6% годовых», — сообщил Буцаев.

Перечень проектов к финансированию в период 2023-2024 гг. прорабатывается детально. Часть из них планируется реализовать в рамках концессионных соглашений. В 2022 году с участием РЭО было заключено 20 таких контрактов в 10 регионах на 42,4 миллиарда рублей.

Замгендиректора РЭО Сергей Королев отметил, что в рамках концессии все стороны соглашения должны финансировать проект. Однако, по его словам, до 95% инвестиций может быть профинансировано из средств займа РЭО, который обеспечивается за счет эмиссии облигаций.

РЭО оказывает консультационную поддержку по внедрению на рынке наилучших доступных технологий и технических решений, помогает с реализацией проектов на основе концессионных соглашений, которые финансируются за счет средств облигационного займа РЭО.

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