Родные выдвинули версию гибели супругов в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге

В июле отцу семейства Радмиру исполнилось бы 30 лет. Он работал на заводе в Екатеринбурге. Сестра погибшего Адалина рассказала, что Радмир был очень ответственным человеком. В версию с наступлением смерти от наркотиков она не верит, так как он очень любил жизнь, семью и строил планы о покупке квартиры.