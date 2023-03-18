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Published Сегодня, 07:59

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Родные выдвинули версию гибели супругов в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге

18 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
Родные супругов, умерших в квартире на Эльмеше в Екатеринбурге, выдвинули свою версию произошедшего.

Ранее сообщалось, что дети несколько дней просидели в квартире с трупами своих родителей. Когда трупы нашли, над ними плакали двухлетний мальчик и еще более маленькая девочка. Правоохранителей вызвали соседи, когда услышали плач детей.

В июле отцу семейства Радмиру исполнилось бы 30 лет. Он работал на заводе в Екатеринбурге. Сестра погибшего Адалина рассказала, что Радмир был очень ответственным человеком. В версию с наступлением смерти от наркотиков она не верит, так как он очень любил жизнь, семью и строил планы о покупке квартиры.

Также сестра считает, что порошки, которые нашли в квартире, — это не запрещенные препараты, а детское питание. А еще она отметила, что носовые проходы у умершего оказались чистыми.

Его жена – Виктория, была примерной женой и хозяйкой, рассказали родственники. В произошедшее они никак не могут поверить и уверены, что супруги отравились неизвестным веществом.

Установлены личности погибших супругов в запертой квартире в Екатеринбурге
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