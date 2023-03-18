Соцсеть «ВКонтакте» перестала работать почти по всей России

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сбой в работе соцсети произошел 18 марта примерно в 9.00 утра по московскому времени и продолжается до сих пор. Пользователи отмечают, что во «ВКонтакте» либо в принципе нельзя зайти, либо там не открываются или не отправляются личные сообщения. Также они отмечали, что не грузится лента новостей.
Пожаловались на сбой в том числе и жители Нижнего Тагила. Согласно сайту downdetector, фиксирующему различные сбои, география городов, в которых «сломался» «ВКонтакте» такова: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Архангельск, Екатеринбург, Нижний Новгород – из этих городов поступало больше всего сообщений о поломке. В целом, география сбоя обширнее.
Ближе к 10.30 по московскому времени некоторые пользователи соцсетей стали отмечать, что соцсеть заработала.