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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Соцсеть «ВКонтакте» перестала работать почти по всей России

18 марта 2023, 07:36
Фото: скрин сбоя во "ВКонтакте"
Социальная сеть «ВКонтакте» перестала работать у пользователей ряда городов России.

Сбой в работе соцсети произошел 18 марта примерно в 9.00 утра по московскому времени и продолжается до сих пор. Пользователи отмечают, что во «ВКонтакте» либо в принципе нельзя зайти, либо там не открываются или не отправляются личные сообщения. Также они отмечали, что не грузится лента новостей.

Фото: downdetector

Пожаловались на сбой в том числе и жители Нижнего Тагила. Согласно сайту downdetector, фиксирующему различные сбои, география городов, в которых «сломался» «ВКонтакте» такова: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Архангельск, Екатеринбург, Нижний Новгород – из этих городов поступало больше всего сообщений о поломке. В целом, география сбоя обширнее.

Ближе к 10.30 по московскому времени некоторые пользователи соцсетей стали отмечать, что соцсеть заработала.

В Нижнем Тагиле под конец четверти произошел сбой в «Сетевом городе»
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#Елена Озерова#Соцсеть#Приложение#Сбой#Интернет#Пользователи#Вконтакте#Общество#Эксклюзив
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