Соцсеть «ВКонтакте» перестала работать почти по всей России

Сбой в работе соцсети произошел 18 марта примерно в 9.00 утра по московскому времени и продолжается до сих пор. Пользователи отмечают, что во «ВКонтакте» либо в принципе нельзя зайти, либо там не открываются или не отправляются личные сообщения. Также они отмечали, что не грузится лента новостей.