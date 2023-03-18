Стали известны подробности исчезновения мужчины в Верхней Пышме

Пропал мужчина в начале осени 2021 года, когда приехал в командировку в Нижний Тагил. Здесь он оказался в больнице, откуда его перенаправили в медучреждение Верхней Пышмы. 19 сентября он вышел из нее и исчез, пишет Е1.