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Стали известны подробности исчезновения мужчины в Верхней Пышме

18 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI
Известны детали пропажи жителя Верхней Пышмы. Алексея Черных ищут уже на протяжении полутора лет.

Пропал мужчина в начале осени 2021 года, когда приехал в командировку в Нижний Тагил. Здесь он оказался в больнице, откуда его перенаправили в медучреждение Верхней Пышмы. 19 сентября он вышел из нее и исчез, пишет Е1.

Узнать, куда отправился пациент, было возможно — его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Внешне все выглядело так, будто с Алексеем все в порядке.

Родные пропавшего не теряют надежды найти его живым. 16 марта 2023 года они обратились к поисковикам отряда «Прорыв». Теперь они разыскивают Алексея по сетевым ресурсам. Запланированы и поиски в Верхней Пышме.

Приметы мужчины: рост 176 см, карие глаза и темные волосы. Среди особых примет — татуировка на груди и перелом костей носа.

Возобновлены поиски пропавшего полтора года назад мужчины из Верхней Пышмы
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