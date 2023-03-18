Стали известны подробности исчезновения мужчины в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Пропал мужчина в начале осени 2021 года, когда приехал в командировку в Нижний Тагил. Здесь он оказался в больнице, откуда его перенаправили в медучреждение Верхней Пышмы. 19 сентября он вышел из нее и исчез, пишет Е1.
Узнать, куда отправился пациент, было возможно — его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Внешне все выглядело так, будто с Алексеем все в порядке.
Родные пропавшего не теряют надежды найти его живым. 16 марта 2023 года они обратились к поисковикам отряда «Прорыв». Теперь они разыскивают Алексея по сетевым ресурсам. Запланированы и поиски в Верхней Пышме.
Приметы мужчины: рост 176 см, карие глаза и темные волосы. Среди особых примет — татуировка на груди и перелом костей носа.