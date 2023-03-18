Суд не выпустил Евгения Ройзмана* из под ареста

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Задержали Ройзмана* по делу об «экстремистском посте» во «ВКонтакте». При этом сам политик сообщает, что его вовсе нет в этой соцсети, поэтому никакого репоста он не мог сделать.
Адвокат обвиняемого настаивал на этом и требовал освободить Ройзмана* из-за решетки. Также адвокат сообщал, что правоохранители не удосужились установить, кому принадлежит некая страница в этой соцсети. А решение об аресте было принято только исходя из рапорта полицейского, отмечает юрист.
На заседание был приглашен эксперт из «СКБ-Контур». Однако жалоба была отклонена. Теперь они планируют подать кассационную жалобу.
Я никогда не заходил во «ВКонтакте». Я не имею к этому отношения. Если бы я это сделал, то отстаивал бы свою позицию. Я не публиковал ролик. У меня нет страницы, - сказал Ройзман*.
*признан иноагентом.