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Суд не выпустил Евгения Ройзмана* из под ареста

18 марта 2023, 10:11
Фото: 1MI
Две недели политику Евгению Ройзману* предстоит пробыть под арестом. Свердловский суд рассмотрел жалобу адвоката оппозиционера Владислава Идамжапова, но оставил Ройзмана* за решеткой.

Задержали Ройзмана* по делу об «экстремистском посте» во «ВКонтакте». При этом сам политик сообщает, что его вовсе нет в этой соцсети, поэтому никакого репоста он не мог сделать.

Адвокат обвиняемого настаивал на этом и требовал освободить Ройзмана* из-за решетки. Также адвокат сообщал, что правоохранители не удосужились установить, кому принадлежит некая страница в этой соцсети. А решение об аресте было принято только исходя из рапорта полицейского, отмечает юрист.

На заседание был приглашен эксперт из «СКБ-Контур». Однако жалоба была отклонена. Теперь они планируют подать кассационную жалобу.

Я никогда не заходил во «ВКонтакте». Я не имею к этому отношения. Если бы я это сделал, то отстаивал бы свою позицию. Я не публиковал ролик. У меня нет страницы, - сказал Ройзман*.

*признан иноагентом.

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*
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#Суд#Иноагент#Репост#Соцсети#Арест#Спецприемник#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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