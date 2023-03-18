Свердловские военные зоны СВО передали приветы близким

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Видеообращение к семьям от солдат опубликовало Министерство обороны России. В видео мужчины рассказывают, что на спецоперации они находятся уже пять месяцев.
Долбим эту нечисть и будем долбить ее до победы. Хотели передать большой привет всем родным и близким, любимым женам, детям! — сказал в видеоролике командир боевого расчета.
Другой военный по прозвищу «Монгол» передал привет супруге и детям, а также жителям Талицы. Мобилизованный боец «Матрос» передал привет Сургуту и всем членам своей семьи.