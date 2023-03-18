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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Свердловские военные зоны СВО передали приветы близким

18 марта 2023, 12:18
Фото: 1MI
Приветствие своим близким из зоны СВО передали военнослужащие Свердловской области.

Видеообращение к семьям от солдат опубликовало Министерство обороны России. В видео мужчины рассказывают, что на спецоперации они находятся уже пять месяцев.

Долбим эту нечисть и будем долбить ее до победы. Хотели передать большой привет всем родным и близким, любимым женам, детям! — сказал в видеоролике командир боевого расчета.

Другой военный по прозвищу «Монгол» передал привет супруге и детям, а также жителям Талицы. Мобилизованный боец «Матрос» передал привет Сургуту и всем членам своей семьи.

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#Елена Озерова#Военные#Военнослужащие#СВО#Спецоперация#Общество#Новости УрФО#Операция на Украине
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