Ученые из РФ по заказу РЭО изучили возможность переработки просрочки в корм

Рыбка данной породы была выбрана для эксперимента в силу целого ряда причин. В частности, ее реакция на появление в организме токсических веществ такая же, какую проявляет организм высших позвоночных. И на ней хорошо отслеживать химические вещества с тератогенным или канцерогенным потенциалом для человека. Сходство ее организма с человеческим достигает 70 процентов. Таким образом, она представляет собой идеальную модель для тестов, чтобы выявить ксенобиотики и пищевые ингредиенты, которые можно употреблять человеку.