Ученые из РФ по заказу РЭО изучили возможность переработки просрочки в корм

Posted 18 марта 12:10
Published 18 марта 12:10
Modified 28 февраля 12:10
Updated 28 февраля 12:10
Заказал необычное исследование Российский экологический оператор (РЭО).
Как сообщает gorod55.ru, перед учеными стояла задача выявить самые эффективные методики, которые бы позволили утилизировать просроченные продукты, образующиеся в ретейле и общепите. В перспективе из полученного из них вторсырья можно было бы производить комбикорма.
По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, ученым нужно было установить, насколько генотоксичны переработанные зерномучные и плодоовощные продукты, у которых подходит к концу срок годности. То есть насколько они безопасны, если из них будут производиться комбикорма.
На помощь ученым пришла рыбка Danio rerio. Она уникальна тем, что имеет похожий на человеческий желудочно-кишечный тракт и ряд других необходимых для такого исследования характеристик.
В итоге было установлено, что у всех исследуемых образцов не повысился порог генотоксичности. То есть они безопасны в качестве корма для животных, которые после этого не станут как-либо мутировать.
Хотя окончательное слово — за дополнительными исследованиями, но уже понятно, что, по всей видимости, просроченная еда, которая образуется, например, в ретейле или общепите, вполне может идти на производство полезного вторсырья.
Эксперимент проводился на «Бородинском» и «Дарницком» хлебе, «Звездном» батоне, гречневой крупе, сырых свекле, капусте белокочанной, моркови, яблоках «Новый урожай», апельсинах, мандаринах, которые перерабатывались в мелкодисперсный порошок.
Рыбка данной породы была выбрана для эксперимента в силу целого ряда причин. В частности, ее реакция на появление в организме токсических веществ такая же, какую проявляет организм высших позвоночных. И на ней хорошо отслеживать химические вещества с тератогенным или канцерогенным потенциалом для человека. Сходство ее организма с человеческим достигает 70 процентов. Таким образом, она представляет собой идеальную модель для тестов, чтобы выявить ксенобиотики и пищевые ингредиенты, которые можно употреблять человеку.
Экспериментальные группы включали 30 четырехмесячных самцов данной рыбки. Их поместили в аквариумы объемом 50 литров с температурой воды 20−24 градуса по Цельсию. Корм рыбки получали два раза в сутки в течение 15 дней. Всего в эксперименте было задействовано 550 рыбок. Эксперимент проводился три раза.