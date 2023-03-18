«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина

На сайте МУС говорится: «17 марта 2023 года, II палата предварительного производства Международного уголовного суда выпустила ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой». В период с 24 февраля 2022 года по настоящее время они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».