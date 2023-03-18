«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Не стоит путать Международный уголовный суд с Международным уголовным судом ООН, хотя они оба базируются в Гааге. МУС был учрежден на основе Римского статута, подписанного в 1998 году, но не ратифицированного пятнадцатью государствами — членами ООН. К примеру, Россией, Китаем, Индией, Ираном и даже… США. Администрация Буша-младшего заявила, что Римский статут «угрожает национальным интересам и суверенитету США».
Председательствует в суде в настоящее время польский юрист Петр Хофманьский.
Юрисдикция МУС ограничивается такими преступлениями, как:
Помимо Владимира Путина, ордера на арест МУС выписал еще 33-м персонам, однако большинство «скрываются от правосудия» (формулировка МУС), либо же обвинения были сняты. В основном, речь идет о деятелях из стран Африки.
На сайте МУС говорится: «17 марта 2023 года, II палата предварительного производства Международного уголовного суда выпустила ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой». В период с 24 февраля 2022 года по настоящее время они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют значения:
Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — написала она в Telegram.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «России 24» назвал саму постановку вопроса «возмутительной и неприемлемой» и подтвердил заявление Захаровой.
Несмотря на то, что юридически ордер МУС является для России документом скорее декоративным, уральские политологи полагают, что суд мог преследовать некие политические цели.
Профессор кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ и руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин полагает, что решение МУС могло быть связано с предстоящим визитом в Россию главы КНР Си Цзиньпина.
«Всерьез относиться нельзя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова правильно отметила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, ведь официально их не признает даже США, не говоря уже о ряде других стран.
Я могу интерпретировать это вполне однозначно: выпуск этого фейка можно соотнести с грядущим визитом главы КНР в Россию. Следующей целью МУС, видимо, будет Си Цзиньпин. Вероятно, он должен будет испугаться ложных обвинений в выдуманных преступлениях.
С точки зрения «политической эквилибристики» — это еще предупреждение, попытка дискредитировать Россию и российского лидера Владимира Владимировича Путина. Еще один информационный повод в копилку таких же нелепых обвинений против России.
Также поражает запредельный цинизм — уж кому-кому говорить о защите детей, так точно не США и не Украине (эти страны активно поддержали решение МУС). Мы помним, сколько детей было убито украинской армией на Донбассе за эти годы. Повторюсь, с этой точки зрения, уровень цинизма — запредельный».
Директор Центра Европейско-Азиатских исследований Андрей Русаков полагает, что Международный уголовный суд, а также страны, его создавшие и поддерживающие его деятельность (в первую очередь, речь идет о странах ЕС), сознательно способствуют эскалации конфликта на Украине.
Ни политических, ни правовых последствий для России решение МУС иметь не будет. Это еще один информационный повод, направленный на эскалацию ситуации на Украине. Россия хотела бы от зарубежных партнеров помощи в организации переговоров с Киевом, в урегулировании ситуации. Однако, вместо этого, в медийной повестке появляется вот такой информационный повод. И таких поводов будет еще много.