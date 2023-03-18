В Кольцово задержан вылет нескольких самолетов

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Задержка произошла у рейсов «Екатеринбург-Москва» авиакомпании «Победа», а также двух рейсов «Екатеринбург-Сочи» авиакомпаний Nоrdwind и «Победа», сообщает Е1.
В Москву самолет должен был вылететь в 7.05, но теперь это время обозначено как 16.55.
В Сочи вылеты планировались на 5.55 и 8.40, но первое судно взлетело лишь в 10.00, а вылет второго состоится после восьми часов вечера.
В Свердловской транспортной прокуратуре отметили, что причина задержек вылетов в Сочи – туман, который наблюдается в аэропорту прилета. В аэропорту была организована работа мобильной приемной.