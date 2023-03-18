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В Кольцово задержан вылет нескольких самолетов

18 марта 2023, 08:50
Фото: 1MI
Вылет нескольких самолетов из-за метеоусловий был задержан в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Это произошло ранним утром 18 марта.

Задержка произошла у рейсов «Екатеринбург-Москва» авиакомпании «Победа», а также двух рейсов «Екатеринбург-Сочи» авиакомпаний Nоrdwind и «Победа», сообщает Е1.

В Москву самолет должен был вылететь в 7.05, но теперь это время обозначено как 16.55.

В Сочи вылеты планировались на 5.55 и 8.40, но первое судно взлетело лишь в 10.00, а вылет второго состоится после восьми часов вечера.

В Свердловской транспортной прокуратуре отметили, что причина задержек вылетов в Сочи – туман, который наблюдается в аэропорту прилета. В аэропорту была организована работа мобильной приемной.

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге рейс до Москвы задержали из-за двери в туалет
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#Елена Озерова#Кольцово#Екатеринбург#Аэропорт#Задержка рейса#Общество#Новости УрФО
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