В Нижнем Тагиле приостановлено движение ряда трамваев

Движение будет приостановлено непосредственно 19 марта с 9:10 до 9:30. Временно перестанут ходить трамваи №6, 8, 10 и 12. Об этом сообщили в «Тагильском трамвае».



Причина - проведение работ по кронированию деревьев на Восточном шоссе. Работы будут проводиться около остановки «Проспект Вагоностроителей». Из-за этого на время отключат подстанцию №18 на территории депо «Вагонка».



Отмечается, что часть вышеуказанных рейсов будет отменена с 9:10 до 10:50, либо доедет до конечной остановки «УВЗ» с задержкой до 25 минут. А трамвай №12 будет идти с задержкой до 15 минут.



Уточнить актуальное расписание можно, позвонив по телефонам (3435) 33-44-05 или (3435) 37-91-66.