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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Нижнем Тагиле приостановлено движение ряда трамваев

18 марта 2023, 12:16
Фото: 1MI
Трамваи некоторых маршрутов приостанавливают движение в Дзержинского района Нижнего Тагила с 19 марта. Всего правило коснется 4 маршрутов.

Движение будет приостановлено непосредственно 19 марта с 9:10 до 9:30. Временно перестанут ходить трамваи №6, 8, 10 и 12. Об этом сообщили в «Тагильском трамвае».

Причина - проведение работ по кронированию деревьев на Восточном шоссе. Работы будут проводиться около остановки «Проспект Вагоностроителей».  Из-за этого на время отключат подстанцию №18 на территории депо «Вагонка».

Отмечается, что часть вышеуказанных рейсов будет отменена с 9:10 до 10:50, либо доедет до конечной остановки «УВЗ» с задержкой до 25 минут. А трамвай №12 будет идти с задержкой до 15 минут.

Уточнить актуальное расписание можно, позвонив по телефонам (3435) 33-44-05 или (3435) 37-91-66.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Трамвай#Тагильский трамвай#Движение#Приостановка движения#Транспорт
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