Жители Нижнего Тагила и еще 11 городов подали иск в суд против повышения тарифов ЖКХ

Напомним, что ранее екатеринбуржцы возмутились ростом тарифов на коммунальные услуги более чем в 4 раза. Например, одна из жительниц дома на улице Рощинской, 46/2, в январе 2023 года в январе заплатила за свет 142 рубля, а в феврале - уже свыше 600 рублей.