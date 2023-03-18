Жители Нижнего Тагила и еще 11 городов подали иск в суд против повышения тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Об этом сообщила общественница, экс-депутат Наталья Крылова. По ее мнению, владельцы предприятий энергетики и ЖКХ «должны разделить тяжёлую ношу коммунальных платежей, а не складывать всё на плечи народа».
Коллективный иск подписали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Асбеста, Богдановича, Режа, Ревды, Первоуральска, Камышлова, Сухого Лога, Серова, Талицы, а также посёлков Бисерть, Шаля, и Пышма.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы возмутились ростом тарифов на коммунальные услуги более чем в 4 раза. Например, одна из жительниц дома на улице Рощинской, 46/2, в январе 2023 года в январе заплатила за свет 142 рубля, а в феврале - уже свыше 600 рублей.