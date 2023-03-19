Автомобиль влетел в маршрутный автобус на Серовском тракте

Напомним, вчера, 18 марта 2023 года, на трассе «Екатеринбург — Реж-Алапаевск» 63-летний водитель легковой иномарки влетел в грузовик, а потом в автомобиль Reno. В результате наезда оказалась травмирована беременная пассажирка легкового Reno, ей диагностировали ушиб груди.