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Автомобиль влетел в маршрутный автобус на Серовском тракте

19 марта 2023, 08:00
Фото: 1MI
Водитель автомобиля Toyota Voxy влетел в пассажирский маршрутный автобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находилось 16 человек. ДТП случилось на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» 18 марта 2023 года.

Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и влетел в микроавтобус. В результате столкновения пострадало трое пассажиров, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: Сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Пострадавшие были доставлены в больницу города Кушвы. Во время работы сотрудников ГИБДД на месте происшествия движение по трассе было частично приостановлено.

Напомним, вчера, 18 марта 2023 года, на трассе «Екатеринбург — Реж-Алапаевск» 63-летний водитель легковой иномарки влетел в грузовик, а потом в автомобиль Reno. В результате наезда оказалась травмирована беременная пассажирка легкового Reno, ей диагностировали ушиб груди.

Беременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Авария#Больница#Автомобиль#Автобус#Свердловская область#Новости УрФО#Видео
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