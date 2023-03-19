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Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Детский омбудсмен заинтересовался делом о драке девочек в интернате в Североуральске

19 марта 2023, 07:05
Фото: 1MI
Свердловский уполномоченный по правам детей Игорь Мороков приехал в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Североуральске в связи с дракой двух девочек, которая произошла в конце февраля 2023 года.

Конфликт произошел между 17-летней и 13-летней школьницами. Старшая девочка сперва оскорбляла младшую, затем пнула ее, после чего у них началась драка. В итоге 13-летней девочке диагностировали сотрясение мозга, пишет Ура.ру.

Также стало известно, что 17-летняя девочка не раз издевалась и над другими школьницами, находящимися в реабилитационном центре. К недавнему инциденту проявили интерес в СК и прокуратуре. Также Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело в отношении нападавшей.

Напомним, 23 февраля 2023 года в Новоуральске подросток избил 12-летнего мальчика, больного онкологией. Серьезных повреждений мальчик не получил, в результате избиения у него были ушибы и раны на лице.

Подросток избил 12-летнего онкобольного мальчика в Новоуральске
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