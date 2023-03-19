Детский омбудсмен заинтересовался делом о драке девочек в интернате в Североуральске

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Конфликт произошел между 17-летней и 13-летней школьницами. Старшая девочка сперва оскорбляла младшую, затем пнула ее, после чего у них началась драка. В итоге 13-летней девочке диагностировали сотрясение мозга, пишет Ура.ру.
Также стало известно, что 17-летняя девочка не раз издевалась и над другими школьницами, находящимися в реабилитационном центре. К недавнему инциденту проявили интерес в СК и прокуратуре. Также Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело в отношении нападавшей.
Напомним, 23 февраля 2023 года в Новоуральске подросток избил 12-летнего мальчика, больного онкологией. Серьезных повреждений мальчик не получил, в результате избиения у него были ушибы и раны на лице.