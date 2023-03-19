Детский омбудсмен заинтересовался делом о драке девочек в интернате в Североуральске

Также стало известно, что 17-летняя девочка не раз издевалась и над другими школьницами, находящимися в реабилитационном центре. К недавнему инциденту проявили интерес в СК и прокуратуре. Также Александр Бастрыкин отдал поручение возбудить уголовное дело в отношении нападавшей.