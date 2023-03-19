Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о захоронениях солдат под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Пригожин рассказал, что вблизи Екатеринбурга было создано отдельное кладбище для бойцов ЧВК, пишет Е1.
По его словам, погибших бойцов «Вагнер» хоронят там, где они хотели бы быть погребенными, исходя из их завещания. Погибших, которые о конкретном месте своего захоронения не говорили, хоронят на кладбище в Горячем Ключе. Там же хоронят и тех, кто не мог связаться со своими семьями, друзьями, знакомыми.
Обычно с момента гибели до захоронения проходит от нескольких дней до двух месяцев. Кроме того, погибшим присуждаются медали "За отвагу" или Орден Мужества, которые во время похорон нужно нести сзади или спереди него.
Напомним, массовые захоронения на Северном кладбище под Екатеринбургом были найдены несколько дней назад.