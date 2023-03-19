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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о захоронениях солдат под Екатеринбургом

19 марта 2023, 09:25
Фото: 1MI
Евгений Пригожин рассказал о найденных захоронениях на Северном кладбище в Березовском.

Пригожин рассказал, что вблизи Екатеринбурга было создано отдельное кладбище для бойцов ЧВК, пишет Е1.

По его словам, погибших бойцов «Вагнер» хоронят там, где они хотели бы быть погребенными, исходя из их завещания. Погибших, которые о конкретном месте своего захоронения не говорили, хоронят на кладбище в Горячем Ключе. Там же хоронят и тех, кто не мог связаться со своими семьями, друзьями, знакомыми.

Обычно с момента гибели до захоронения проходит от нескольких дней до двух месяцев. Кроме того, погибшим присуждаются медали "За отвагу" или Орден Мужества, которые во время похорон нужно нести сзади или спереди него.

Напомним, массовые захоронения на Северном кладбище под Екатеринбургом были найдены несколько дней назад.

Массовое захоронение мужчин разного возраста найдено под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Кладбище#Захоронения#СВО#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО
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