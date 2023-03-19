Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о захоронениях солдат под Екатеринбургом

По его словам, погибших бойцов «Вагнер» хоронят там, где они хотели бы быть погребенными, исходя из их завещания. Погибших, которые о конкретном месте своего захоронения не говорили, хоронят на кладбище в Горячем Ключе. Там же хоронят и тех, кто не мог связаться со своими семьями, друзьями, знакомыми.