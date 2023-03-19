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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Известный врач-уролог скончался в Екатеринбурге

19 марта 2023, 05:32
Фото: 1MI
74-летний врач-уролог Петр Сац из Екатеринбурга умер после перенесенного инсульта.

Первое время после окончания медицинского института Сац работал по распределению в Нижнем Тагиле, а позже уехал жить в Свердловск и стал работать в первой городской больнице, находившейся около Зеленой рощи, пишет Е1.

В начале 90-х годов, после ухода из медицины, Сац открыл собственный медцентр.

Также Петр Сац был другом экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. По его словам и по словам семьи врача, Сац был замечательным человеком и специалистом.

Похороны Петра Сац состоятся 24 марта в 11 часов утра в доме прощания «Вознесение», которое находится на улице Серафимы Дерябиной 41А.

Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге скончался доктор медицинских наук Яков Бейкин в возрасте 73 года.

Легендарный врач умер в Екатеринбурге
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