Известный врач-уролог скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Первое время после окончания медицинского института Сац работал по распределению в Нижнем Тагиле, а позже уехал жить в Свердловск и стал работать в первой городской больнице, находившейся около Зеленой рощи, пишет Е1.
В начале 90-х годов, после ухода из медицины, Сац открыл собственный медцентр.
Также Петр Сац был другом экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. По его словам и по словам семьи врача, Сац был замечательным человеком и специалистом.
Похороны Петра Сац состоятся 24 марта в 11 часов утра в доме прощания «Вознесение», которое находится на улице Серафимы Дерябиной 41А.
Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге скончался доктор медицинских наук Яков Бейкин в возрасте 73 года.