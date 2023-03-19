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Updated Сегодня, 13:34

Многодетную семью не пустили на матч «Урал» — «Динамо» в Екатеринбурге

19 марта 2023, 13:34
Фото: 1MI
Семейная пара из Екатеринбурга решила пойти на футбольный матч российской премьер-лиги «Урал» — «Динамо» вместе с тремя маленькими детьми, однако их не пустили на стадион.

Семью не пустили из-за того, что Fan ID — карта болельщика — была оформлена на всех членов семьи, кроме семимесячного сына, его фотографию не пропускали Госуслуги, рассказали в telegram-канале Baza.

Карта болельщика обязательна на всех стадионах российской премьер-лиги со второй части сезона 2022/23 для приобретения билетов на чемпионат России. На игры Кубка России, за исключением финальной игры в «Лужниках», Fan ID не нужен.

О том, что карту болельщика нужно оформлять и на младенца, отцу, который брал Fan ID, не пришло в голову.

Нам искренне жаль, что произошла такая ситуация. Но есть федеральный закон, согласно которому карта болельщика должна быть оформлена на всех детей, вне зависимости от их возраста. Что касается недопуска на стадион — стюарды и охрана всегда действуют по четким правилам, которые диктует нам закон и регламент, — рассказали представители «Екатеринбург Арены».

Напомним, 2 марта 2023 года нижнетагильские футболисты взяли суперкубок Урала и Западной Сибири по итогам прошедшего матча в Екатеринбурге.

Футболисты из Нижнего Тагила завоевали суперкубок Урала и Западной Сибири
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