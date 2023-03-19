На неадекватного водителя пожаловались жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Женщина ехала днем по своим делам, когда на светофоре случайно заметила парня, едущего в отечественном автомобиле. Водитель был явно в неадекватном состоянии, пишет сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По словам тагильчанки, молодой человек явно пребывал в наркотическом опьянении. Однако он поехал дальше, и что с ним случилось потом, неизвестно.
Сотрудники нижнетагильского ГИБДД были направлены на проверку автомобиля.
За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 года и административного штрафа 30 000 рублей, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, в феврале 2023 года в Каменске-Уральском 17-летний пьяный подросток выехал на встречную полосу и влетел в «ГАЗель». В итоге у него оказались сломаны кости таза и правой голени, а его пассажирка оказалась в реанимационном отделении больницы.