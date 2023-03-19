TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

На неадекватного водителя пожаловались жители Нижнего Тагила

19 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
Одна из жительниц Нижнего Тагила увидела неадекватного молодого человека, сидевшего за рулем. Инцидент произошел 16 марта 2023 года возле Александровского Пассажа.

Женщина ехала днем по своим делам, когда на светофоре случайно заметила парня, едущего в отечественном автомобиле. Водитель был явно в неадекватном состоянии, пишет сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

По словам тагильчанки, молодой человек явно пребывал в наркотическом опьянении. Однако он поехал дальше, и что с ним случилось потом, неизвестно.

Сотрудники нижнетагильского ГИБДД были направлены на проверку автомобиля.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 года и административного штрафа 30 000 рублей, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, в феврале 2023 года в Каменске-Уральском 17-летний пьяный подросток выехал на встречную полосу и влетел в «ГАЗель». В итоге у него оказались сломаны кости таза и правой голени, а его пассажирка оказалась в реанимационном отделении больницы.

Пьяный подросток на Lada влетел в ГАЗель на Урале. Его подруга попала в реанимацию
Узнать подробнее
Читайте также:
Беременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под ЕкатеринбургомДело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге рассмотрит кассационный судРебенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТП
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Дорога#Автомобиль#Проверка#Происшествия#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Видео
Подпишитесь
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
Вчера, 14:14
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
16 марта 11:53
Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
17 марта 07:03
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
16 марта 12:24
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14