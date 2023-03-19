На неадекватного водителя пожаловались жители Нижнего Тагила

Напомним, в феврале 2023 года в Каменске-Уральском 17-летний пьяный подросток выехал на встречную полосу и влетел в «ГАЗель». В итоге у него оказались сломаны кости таза и правой голени, а его пассажирка оказалась в реанимационном отделении больницы.