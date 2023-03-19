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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Осадки, снег и гололедица ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

19 марта 2023, 11:13
Фото: 1MI
Небольшие осадки в виде мокрого снега, понижение температуры ночью и гололедица ожидаются в Свердловской области 20 марта 2023 года.

Гололедица ожидается местами по Свердловской области, также местами будет падать мокрый снег, сообщает ЕДДС.

Температура воздуха ночью будет понижаться до -10 градусов, днем температура будет доходить до +4 градусов.

Кроме того, 20 марта свердловские метеорологи обещают юго-западный и западный ветер с порывами 3-8 метров в секунду. Ожидается и переменная облачность.

Напомним, недавно, 16 марта 2023 года, синоптики предупредили о том, что в Свердловской области вновь ожидается понижение температуры.

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