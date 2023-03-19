Осадки, снег и гололедица ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Гололедица ожидается местами по Свердловской области, также местами будет падать мокрый снег, сообщает ЕДДС.
Температура воздуха ночью будет понижаться до -10 градусов, днем температура будет доходить до +4 градусов.
Кроме того, 20 марта свердловские метеорологи обещают юго-западный и западный ветер с порывами 3-8 метров в секунду. Ожидается и переменная облачность.
Напомним, недавно, 16 марта 2023 года, синоптики предупредили о том, что в Свердловской области вновь ожидается понижение температуры.