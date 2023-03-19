Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом

Так, в пробах, взятых на перекрестке Космонавтов — Высокогорская, с превышениями были 13 веществ, на перекрестке Октябрьский проспект — Уральский проспект было выявлено 11 веществ, на улицах Свердлова, Молодежная, Орджоникидзе и Дзержинского проспекта обнаружили 9 веществ, а на Октябрьской революции — 8 веществ.