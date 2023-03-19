Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:40
С самого утра в небе видно клубы дыма, поднимающегося из труб нижнетагильского завода.
Выбросы значительно закрыли собой небо.
Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле Роспотребнадзор Свердловской области провел больше 45 тысяч исследований воздуха. В 939 пробах из них выявили превышение вредоносных веществ.
Так, в пробах, взятых на перекрестке Космонавтов — Высокогорская, с превышениями были 13 веществ, на перекрестке Октябрьский проспект — Уральский проспект было выявлено 11 веществ, на улицах Свердлова, Молодежная, Орджоникидзе и Дзержинского проспекта обнаружили 9 веществ, а на Октябрьской революции — 8 веществ.