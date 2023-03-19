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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом

19 марта 2023, 06:18
Фото: Андрей Волегов
Серая дымка от выбросов с предприятия повисла над Нижним Тагилом. Об этом сообщили жители Вагонки утром 19 марта 2023 года.

С самого утра в небе видно клубы дыма, поднимающегося из труб нижнетагильского завода.

Видео: Андрей Волегов

Выбросы значительно закрыли собой небо.

Фото: Андрей Волегов

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле Роспотребнадзор Свердловской области провел больше 45 тысяч исследований воздуха. В 939 пробах из них выявили превышение вредоносных веществ.

Так, в пробах, взятых на перекрестке Космонавтов — Высокогорская, с превышениями были 13 веществ, на перекрестке Октябрьский проспект — Уральский проспект было выявлено 11 веществ, на улицах Свердлова, Молодежная, Орджоникидзе и Дзержинского проспекта обнаружили 9 веществ, а на Октябрьской революции — 8 веществ.

Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Новости УрФО#Экология#Вагонка#Дым#Воздух#Вредные вещества#Видео
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