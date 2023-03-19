Шестеро бизнесменов Свердловской области внесены в санкционный список Украины

Напомним, в феврале 2023 года Зеленский ввел санкционные ограничения на уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Омбудсмену был заблокирован доступ к финансовым транзакциям, заморозили счета в банках, а также был прекращен срок действия визы на 50 лет.