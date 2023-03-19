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Шестеро бизнесменов Свердловской области внесены в санкционный список Украины

19 марта 2023, 12:59
Фото: 1MI
Президент Украины Владимир Зеленский внес шестерых бизнесменов Свердловской области в санкционный список 18 марта 2023 года.

В перечне оказались следующие: Олег Емельянов («Завод №9»), Ирина Кадникова («УралАвиаСервис»), Владимир Коробко (машиностроительный завод в Верхней Туре), Дмитрий Семизоров (машиностроительный завод «Уралтрансмаш»), Андрей Терликов (Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения) и Дмитрий Скоропупов («Уралкриомаш»). Список опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.

Напомним, в феврале 2023 года Зеленский ввел санкционные ограничения на уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Омбудсмену был заблокирован доступ к финансовым транзакциям, заморозили счета в банках, а также был прекращен срок действия визы на 50 лет.

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