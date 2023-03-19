Стоимость КПО в Липецкой области составляет 3,4 млрд рублей

Ещё одно направление деятельности Российского экологического оператора - помощь в подготовке и реализации проектов, финансируемых на основе концессий, за счёт средств облигационного займа ППК “РЭО”. Оператор может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Таким образом, концессионные проекты в субъектах РФ финансируются по ставке менее 6% годовых.