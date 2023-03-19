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Posted 19 марта, 09:53

Published 19 марта, 09:53

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Стоимость КПО в Липецкой области составляет 3,4 млрд рублей

19 марта 2023, 09:53
На встрече генерального директора РЭО Дениса Буцаева и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова обсуждалось возведение в регионе современного комплекса по переработке ТКО.

Буцаев сообщил, что объем инвестиций в КПО оценивается в 3,4 млрд рублей. РЭО в настоящее время ждёт заявку от концессионера на получение 2,6 млрд рублей, пишет newsnn.ru.

Мощность нового КПО – 200 000 тонн ТКО в год (обработка) и 78 000 тонн (утилизация). Строительство данного объекта позволит Липецкой области достичь показателей федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО.

Объект должен быть закончен к 2024 году. Мощностей хватит для обслуживания Липецка и трёх районов: Хлевенского, Задонского, Липецкого.

РЭО оказывает финансовую помощь инвесторам, развивающим сферу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в нашей стране. При этом специалисты компании консультируют инвесторов по вопрасам развития и применения на рынке наилучших доступных технологий, типовых технологических и технических решений.

Ещё одно направление деятельности Российского экологического оператора - помощь в подготовке и реализации проектов, финансируемых на основе концессий, за счёт средств облигационного займа ППК “РЭО”. Оператор может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Таким образом, концессионные проекты в субъектах РФ финансируются по ставке менее 6% годовых.

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