Заброшенное екатеринбургское кладбище советских солдат приведут в порядок

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Могилы остались еще со времен Великой Отечественной войны. В них было захоронено 163 солдата.
По словам депутата городской думы Дмитрия Сергина, специальная комиссия зонировала фрагмент участка по правилам землепользования. Землю определили в категорию СО-3. Это означает, что на данной местности могут находиться кладбища, пишет Е1.
Также Сергин добавил, что часть могил пока осталась в особенно охраняемой природной зоне. После перевода всей земли в категорию СО-3 можно будет улучшать состояние кладбища.
Напомним, недавно в Березовском на Северном кладбище было обнаружено около семидесяти могил, где были похоронены мужчины разных возрастов.