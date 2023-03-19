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Заброшенное екатеринбургское кладбище советских солдат приведут в порядок

19 марта 2023, 08:31
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга решили привести в порядок заброшенный кладбищенский участок на Уктусе, где расположены захоронения советских солдат.

Могилы остались еще со времен Великой Отечественной войны. В них было захоронено 163 солдата.

По словам депутата городской думы Дмитрия Сергина, специальная комиссия зонировала фрагмент участка по правилам землепользования. Землю определили в категорию СО-3. Это означает, что на данной местности могут находиться кладбища, пишет Е1.

Также Сергин добавил, что часть могил пока осталась в особенно охраняемой природной зоне. После перевода всей земли в категорию СО-3 можно будет улучшать состояние кладбища.

Напомним, недавно в Березовском на Северном кладбище было обнаружено около семидесяти могил, где были похоронены мужчины разных возрастов.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кладбище#Общество#Новости УрФО#Захоронения#Могилы
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