Евгений Пригожин рассказал, что в Березовском было создано отдельное кладбище для бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, погибших бойцов хоронят там, где они хотели бы быть погребенными, а которые не сообщали о желаемом месте - в Горячем Ключе. Там же хоронят и тех, чьи родные не были найдены.