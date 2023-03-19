Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Серая дымка от выбросов с предприятия повисла над Нижним Тагилом. С самого утра 19 марта местные жители жалуются на то, что в небе видно клубы дыма, поднимающегося из труб завода.
Небольшие осадки в виде мокрого снега, понижение температуры ночью и гололедица ожидаются в Свердловской области 20 марта, сообщили в ЕДДС. Ночью прогнозируется до -10 градусов, а днем до +4 градусов.
Евгений Пригожин рассказал, что в Березовском было создано отдельное кладбище для бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, погибших бойцов хоронят там, где они хотели бы быть погребенными, а которые не сообщали о желаемом месте - в Горячем Ключе. Там же хоронят и тех, чьи родные не были найдены.
Международный уголовный суд в Гааге выпустил ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Свердловский политологи предположили, зачем «зарубежным партнерам» России это понадобилось.
Иск против повышения тарифов ЖКХ подали жители Нижнего Тагила и еще 11 городов Свердловской области, а также трех поселков. Помогла им в этом общественница и экс-депутат Наталья Крылова. По ее мнению, коммунальщики «должны разделить тяжёлую ношу платежей, а не складывать всё на плечи народа».