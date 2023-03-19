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Жители Тагила подали иск против повышения тарифов ЖКХ, а над городом повисла дымка

19 марта 2023, 15:31
Фото: Андрей Волегов
Жители Нижнего Тагила подали иск против повышения тарифов ЖКХ, а над городом повисла серая дымка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 18-19 марта.

Серая дымка от выбросов с предприятия повисла над Нижним Тагилом. С самого утра 19 марта местные жители жалуются на то, что в небе видно клубы дыма, поднимающегося из труб завода.

Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом
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Небольшие осадки в виде мокрого снега, понижение температуры ночью и гололедица ожидаются в Свердловской области 20 марта, сообщили в ЕДДС. Ночью прогнозируется до -10 градусов, а днем до +4 градусов.

Осадки, снег и гололедица ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области
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Евгений Пригожин рассказал, что в Березовском было создано отдельное кладбище для бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, погибших бойцов хоронят там, где они хотели бы быть погребенными, а которые не сообщали о желаемом месте - в Горячем Ключе. Там же хоронят и тех, чьи родные не были найдены.

Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о захоронениях солдат под Екатеринбургом
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Международный уголовный суд в Гааге выпустил ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Свердловский политологи предположили, зачем «зарубежным партнерам» России это понадобилось.

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Иск против повышения тарифов ЖКХ подали жители Нижнего Тагила и еще 11 городов Свердловской области, а также трех поселков. Помогла им в этом общественница и экс-депутат Наталья Крылова. По ее мнению, коммунальщики «должны разделить тяжёлую ношу платежей, а не складывать всё на плечи народа».

Жители Нижнего Тагила и еще 11 городов подали иск в суд против повышения тарифов ЖКХ
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«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
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