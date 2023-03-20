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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

14 огнеборцев тушили ночью дом у Лисьей горы в Нижнем Тагиле

20 марта 2023, 12:23
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В ночь на 20 марта в Нижнем Тагиле сгорел нежилой дом на улице Челюскинцев.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру в 00.42. Площадь пожара в неэксплуатируемом помещении составила 60 квадратных метров. В результате инцидента была повреждена крыша соседнего дома, в нем также никто не проживает.

На вызов приехали 14 огнеборцев, было задействовано четыре единицы специальной техники. Локализовать возгорание удалось к 1.00, а пролить и разобрать конструкции — к 2.30. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Баня сгорела ночью в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Лисья гора#Дом#Происшествия
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