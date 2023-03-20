14 огнеборцев тушили ночью дом у Лисьей горы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру в 00.42. Площадь пожара в неэксплуатируемом помещении составила 60 квадратных метров. В результате инцидента была повреждена крыша соседнего дома, в нем также никто не проживает.
На вызов приехали 14 огнеборцев, было задействовано четыре единицы специальной техники. Локализовать возгорание удалось к 1.00, а пролить и разобрать конструкции — к 2.30. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.