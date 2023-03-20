2,4 миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка в Екатеринбурге

Лжеспециалист порекомендовала женщине для предотвращения преступления оформить дублирующий кредит и перенести деньги на «безопасный» счет. Введенная в стрессовое состояние горожанка по инструкции «банковского сотрудника» обналичила все свои сбережения, а также осуществила ряд транзакций на счет, который ей указали.