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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

2,4 миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка в Екатеринбурге

20 марта 2023, 07:28
Фото: 1MI
Пожилая екатеринбурженка сообщила в полицию, что аферисты обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 2,4 миллиона рублей.

17 марта в отдел полиции № 14 УМВД Екатеринбурга обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщила, что неделей ранее ей позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей Центрального банка РФ и сообщила, что зафиксированы несанкционированные попытки мошенников оформить на ее имя кредит.

Лжеспециалист порекомендовала женщине для предотвращения преступления оформить дублирующий кредит и перенести деньги на «безопасный» счет. Введенная в стрессовое состояние горожанка по инструкции «банковского сотрудника» обналичила все свои сбережения, а также осуществила ряд транзакций на счет, который ей указали.

В результаты действия данной криминальной схемы она лишилась 2,4 миллиона рублей, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам 4 миллиона рублей
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Криминал#Деньги#Телефонные мошенники#Полиция#Пенсионерка
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