2,4 миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
17 марта в отдел полиции № 14 УМВД Екатеринбурга обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщила, что неделей ранее ей позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей Центрального банка РФ и сообщила, что зафиксированы несанкционированные попытки мошенников оформить на ее имя кредит.
Лжеспециалист порекомендовала женщине для предотвращения преступления оформить дублирующий кредит и перенести деньги на «безопасный» счет. Введенная в стрессовое состояние горожанка по инструкции «банковского сотрудника» обналичила все свои сбережения, а также осуществила ряд транзакций на счет, который ей указали.
В результаты действия данной криминальной схемы она лишилась 2,4 миллиона рублей, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.