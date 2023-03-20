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Published Сегодня, 15:41

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Updated Сегодня, 15:43

Число суицидов в колониях Тагила выросло, а горожане получают лже-письма

20 марта 2023, 15:41
Фото: 1MI
Число суицидов в колониях Нижнего Тагила выросло, а горожане получают лже-письма от сотрудников ФССП. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 марта.

Тагильские депутаты вышли на борьбу за экологию, но не в родном городе. А в Горноуральском городском округе жители пожаловались на протекающий отстойник с навозом. Журналисты TagilCity.ru cобрали подборку главных эко-событиях недели.

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Росгосцирк не будет командировать сотрудников региональных подразделений компании на спецоперацию. Командировок в ЛНР и ДНР не состоится. Об этом и о том, на какое количество амуниции потратили 2,2 млн рублей рассказали представители «Росгосцирка».

Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
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В 2022 году в колониях Свердловской области 17 человек покончили с собой. Семь из них пришлось на Нижний Тагил (41%). При этом за три прошлых года в учреждениях ГУФСИН по Нижнему Тагилу произошло шесть случаев суицида.

Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
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Простоквашино, Рассвет, Незевай, Бараба, Тупицино: журналисты TagilCity.ru собрали информацию о необычных названиях населенных пунктов в Свердловской области.

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Тагильчанам стали приходить мошеннические письма якобы от Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве призвали свердловчан не поддаваться на уловки аферистов.

Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ
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Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
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