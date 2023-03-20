Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
Тагильские депутаты вышли на борьбу за экологию, но не в родном городе. А в Горноуральском городском округе жители пожаловались на протекающий отстойник с навозом. Журналисты TagilCity.ru cобрали подборку главных эко-событиях недели.
Росгосцирк не будет командировать сотрудников региональных подразделений компании на спецоперацию. Командировок в ЛНР и ДНР не состоится. Об этом и о том, на какое количество амуниции потратили 2,2 млн рублей рассказали представители «Росгосцирка».
В 2022 году в колониях Свердловской области 17 человек покончили с собой. Семь из них пришлось на Нижний Тагил (41%). При этом за три прошлых года в учреждениях ГУФСИН по Нижнему Тагилу произошло шесть случаев суицида.
Простоквашино, Рассвет, Незевай, Бараба, Тупицино: журналисты TagilCity.ru собрали информацию о необычных названиях населенных пунктов в Свердловской области.
Тагильчанам стали приходить мошеннические письма якобы от Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве призвали свердловчан не поддаваться на уловки аферистов.