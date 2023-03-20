Чубаров: У конкурса по коммерческому арбитражу расширилась география

Член президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ Нина Вилкова отметила, что в связи с расширением географии конкурса стали приглашать специалистов и практикующих юристов, в том числе адвокатов или инхаусов, для их выступления в качестве арбитров. Они проявили к этому большой интерес, многие стали друзьями конкурса и проводят стажировки для студентов.