Чубаров: У конкурса по коммерческому арбитражу расширилась география

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Издание пишет, что конкурс проходит в два тура. В первом с учетом обстоятельств игрового дела команды направляют меморандумы истца и ответчика организаторам. После этого участники выступают перед коллегией арбитров и защищают свои интересы в очном режиме. Далее победители направляются в следующий раунд. Конкурс проходит в трех секциях: на русском, французском и английском языках.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Вадима Чубарова, значительные изменения экономики оказывают влияние на международный коммерческий арбитраж. Несмотря на это, конкурс был проведен, и в ТПП его уровень оценивают как высокий. При этом география конкурса постоянно расширяется - в нем участвуют новые команды.
“Мы видим, что конкурс развивается, а цели, которые мы изначально в него закладывали, выполняются. Во-первых, интерес к международному коммерческому арбитражу, во-вторых, это подготовка будущих специалистов, и, наконец, третье - это мостик выстраивания добрых экономических отношений между народами. Мы этого всего достигаем”, - отметил Чубаров.
Дела в конкурсе максимально приближены к реальным. В их основе разбирательства, которые разрешались в международном коммерческом арбитраже. В этом году участники рассматривали спор по договору подряда о строительстве объекта за рубежом.
Чубаров отметил, что для современной действительности представленные на конкурсе дела являются как никогда актуальными.
“Здесь и санкции, здесь и антисанкции. Здесь и невозможность платить в определенной валюте, но тем не менее желание продолжить торговые отношения”, - сказал Чубаров.
Жюри, в состав которого вошли профессиональные арбитры Международного коммерческого арбитражного суда, оценивают подготовленные командами меморандумы и их устные выступления в устных слушаниях. Среди критериев оценки такие, как логичность юридической аргументации, знания права и обстоятельств спора, использование судебной и арбитражной практики.
Член президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ Нина Вилкова отметила, что в связи с расширением географии конкурса стали приглашать специалистов и практикующих юристов, в том числе адвокатов или инхаусов, для их выступления в качестве арбитров. Они проявили к этому большой интерес, многие стали друзьями конкурса и проводят стажировки для студентов.
В конкурсе победили команды Высшей школы экономики, РУДН и объединенная команда ВАВТ и Университета мировой экономики и дипломатии. Победители получили призы, а также приглашение пройти стажировку в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.