Детей из Екатеринбурга, живших три дня в квартире с телами родителей, забирают родные

Здоровью малышей с Эльмаша, которые провели три дня в запертой квартире с погибшими родителями, ничто не угрожает. Вскоре их можно будет выписывать из больницы, уже ведутся все необходимые в данном случае процедуры. Заберет их сестра погибшей Виктории, сама многодетная мать. Пока органы опеки не приняли решения о том, где будут воспитываться дети, мальчик и девочка будут жить в семье тети. Известно, что опеку оформить собираются родственники Радмира, отца детей.