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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Детей из Екатеринбурга, живших три дня в квартире с телами родителей, забирают родные

20 марта 2023, 09:04
Фото: 1MI
Екатеринбургских детей, оказавшихся на несколько дней запертыми в квартире с мертвыми родителями, скоро заберут из больницы родственники.

Здоровью малышей с Эльмаша, которые провели три дня в запертой квартире с погибшими родителями, ничто не угрожает. Вскоре их можно будет выписывать из больницы, уже ведутся все необходимые в данном случае процедуры. Заберет их сестра погибшей Виктории, сама многодетная мать. Пока органы опеки не приняли решения о том, где будут воспитываться дети, мальчик и девочка будут жить в семье тети. Известно, что опеку оформить собираются родственники Радмира, отца детей.

Сейчас семьи погибших супругов занимаются организацией похорон. Церемония погребения будет проведена по мусульманскому обычаю, так как Виктория, по словам знакомых, приняла веру мужа-мусульманина. Их похоронят вместе, на родине Радмира, сообщает издание Е1.

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