TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Дожди и ветра ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

20 марта 2023, 08:26
Фото: 1MI
На рабочей неделе в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют небольшие дожди и ветер до 12 метров в секунду.

20 марта погода в городе держится на нулевых отметках. Уже во вторник, 21 марта, синоптиками прогнозируется +4 градуса и ветер до 8 метров в секунду. Это следует из данных с сайта Гисметео.

22 марта днем в городе будет +6 градусов тепла, при этом ветер усилится до 11 метров в секунду. 23 марта потеплеет до +8 градусов. 24 марта погода будет аналогичной, однако прогнозируется дождь.

Выходные в городе выдадутся дождливыми. А столбики термометров будут держаться на отметке +7 градусов. Скорость ветра в эти дни достигнет 12 метров в секунду.

23 и 24 марта ультрафиолетовый индекс оценивается синоптиками как высокий. Геомагнитная активность не прогнозируется.

Осадки, снег и гололедица ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Погода#Дожди#Ветер#Прогноз погоды#Природа#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом
Вчера, 06:18
У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился Telegram-канал
Сегодня, 08:16
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43