Дожди и ветра ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
20 марта погода в городе держится на нулевых отметках. Уже во вторник, 21 марта, синоптиками прогнозируется +4 градуса и ветер до 8 метров в секунду. Это следует из данных с сайта Гисметео.
22 марта днем в городе будет +6 градусов тепла, при этом ветер усилится до 11 метров в секунду. 23 марта потеплеет до +8 градусов. 24 марта погода будет аналогичной, однако прогнозируется дождь.
Выходные в городе выдадутся дождливыми. А столбики термометров будут держаться на отметке +7 градусов. Скорость ветра в эти дни достигнет 12 метров в секунду.
23 и 24 марта ультрафиолетовый индекс оценивается синоптиками как высокий. Геомагнитная активность не прогнозируется.