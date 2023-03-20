Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменены учебные занятия. Причиной стало направленное неизвестным на почту учебного заведения сообщение о минировании здания. По этой же причине учеба отменена и у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Эвакуация проводится как во всех пяти учебных корпусах, расположенных в центре города, так и в некоторых студенческих общежитиях, сообщает издание Е1.
В администрациях вузов просят сохранят спокойствие. Саперы проверяют здания. После того, как они убедятся в безопасности помещений, студенты и преподаватели смогут вернуться в корпуса. А пока учащиеся и педагоги находятся на улице.