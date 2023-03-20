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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании

20 марта 2023, 06:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании проводится эвакуация студентов УрГАУ и УГЛТУ.

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменены учебные занятия. Причиной стало направленное неизвестным на почту учебного заведения сообщение о минировании здания. По этой же причине учеба отменена и у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Эвакуация проводится как во всех пяти учебных корпусах, расположенных в центре города, так и в некоторых студенческих общежитиях, сообщает издание Е1.

В администрациях вузов просят сохранят спокойствие. Саперы проверяют здания. После того, как они убедятся в безопасности помещений, студенты и преподаватели смогут вернуться в корпуса. А пока учащиеся и педагоги находятся на улице.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Теракт#Вуз#Вузы#Студенты#Минирование#Саперы#Полиция#Наталья Лушина
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