Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменены учебные занятия. Причиной стало направленное неизвестным на почту учебного заведения сообщение о минировании здания. По этой же причине учеба отменена и у студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Эвакуация проводится как во всех пяти учебных корпусах, расположенных в центре города, так и в некоторых студенческих общежитиях, сообщает издание Е1.