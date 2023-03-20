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Двое мужчин подрались из-за ребенка возле ТЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге

20 марта 2023, 03:35
Фото: 1MI
Двое екатеринбуржцев устроили драку на остановке возле торгового центра «Радуга-парк». Инцидент случился 19 марта 2023 года.

Как выяснилось позже, нападавший екатеринбуржец вступился за ребенка. По его словам, мужчина, с которым он начал драку выпивал вместе со своими друзьями и потом ударил мальчика, пишет Е1.

Видео: «Бандитский центр ЕКБ» / T.me

Тогда мужчина, увидевший это, подошел и решил за него вступиться.

Напомним, 13 марта 2023 года в самолете «Екатеринбург — Дубай» нетрезвые пассажиры, летевшие из Екатеринбурга, сперва ругались между собой, а потом устроили драку, не реагируя на просьбы остальных пассажиров успокоиться. Когда рейс прибыл в Дубай, местные полицейские их задержали. Также было принято решение депортировать их обратно в Россию.

Пьяные пассажиры устроили драку в самолете Екатеринбург-Дубай
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Драка#Тц#Происшествия#Общество#Новости УрФО#Дети#Видео
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