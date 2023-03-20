Двое мужчин подрались из-за ребенка возле ТЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге

Напомним, 13 марта 2023 года в самолете «Екатеринбург — Дубай» нетрезвые пассажиры, летевшие из Екатеринбурга, сперва ругались между собой, а потом устроили драку, не реагируя на просьбы остальных пассажиров успокоиться. Когда рейс прибыл в Дубай, местные полицейские их задержали. Также было принято решение депортировать их обратно в Россию.