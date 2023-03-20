Двое мужчин подрались из-за ребенка возле ТЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Как выяснилось позже, нападавший екатеринбуржец вступился за ребенка. По его словам, мужчина, с которым он начал драку выпивал вместе со своими друзьями и потом ударил мальчика, пишет Е1.
Тогда мужчина, увидевший это, подошел и решил за него вступиться.
Напомним, 13 марта 2023 года в самолете «Екатеринбург — Дубай» нетрезвые пассажиры, летевшие из Екатеринбурга, сперва ругались между собой, а потом устроили драку, не реагируя на просьбы остальных пассажиров успокоиться. Когда рейс прибыл в Дубай, местные полицейские их задержали. Также было принято решение депортировать их обратно в Россию.