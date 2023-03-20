Георгины, бегонии и петунии: 181 тысяча цветов украсит Нижний Тагил

К работам подрядчик должен приступить 5 мая. Сотрудники будут подготавливать почву и очищать ее от мусора, красить вазоны и восстанавливать клумбы в случае необходимости. В это же время будет высажена цветочная рассада к 9 мая у памятника тагильчанам, погибшим в День Победы в 1993 году, у трибуны на улице Ленина и у здания администрации города.