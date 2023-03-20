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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Георгины, бегонии и петунии: 181 тысяча цветов украсит Нижний Тагил

20 марта 2023, 12:25
Фото: 1MI
На высадку 181 тысячи однолетних цветов в парках, скверах и на придорожных территориях Нижнего Тагила в 2023 году администрация города выделила пять миллионов рублей.

Всего в список, где будут высажены цветники, вошли семь придорожных территорий, 16 парков, скверов и бульваров, а также 11 городских территорий, где цветы будут располагаться в вазонах. Общая площадь составит более 4,5 тысячи квадратных метров.

К работам подрядчик должен приступить 5 мая. Сотрудники будут подготавливать почву и очищать ее от мусора, красить вазоны и восстанавливать клумбы в случае необходимости. В это же время будет высажена цветочная рассада к 9 мая у памятника тагильчанам, погибшим в День Победы в 1993 году, у трибуны на улице Ленина и у здания администрации города.

Затем цветы начнут сажать и на других территориях. Норма высадки в цветниках составит не менее 40 штук на квадратный метр, а в вазонах — не менее 20 штук на такую же площадь. Далее, до 1 октября 2023 года, подрядчику необходимо ухаживать за цветами: поливать, пропалывать, рыхлить почву, вносить удобрения, удалять погибшие растения и заменять их новыми.

Фото: Проектная документация

Заявки на тендер принимаются до 28 марта, после этого будет определен подрядчик для проведения работ.

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