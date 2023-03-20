Георгины, бегонии и петунии: 181 тысяча цветов украсит Нижний Тагил

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Всего в список, где будут высажены цветники, вошли семь придорожных территорий, 16 парков, скверов и бульваров, а также 11 городских территорий, где цветы будут располагаться в вазонах. Общая площадь составит более 4,5 тысячи квадратных метров.
К работам подрядчик должен приступить 5 мая. Сотрудники будут подготавливать почву и очищать ее от мусора, красить вазоны и восстанавливать клумбы в случае необходимости. В это же время будет высажена цветочная рассада к 9 мая у памятника тагильчанам, погибшим в День Победы в 1993 году, у трибуны на улице Ленина и у здания администрации города.
Затем цветы начнут сажать и на других территориях. Норма высадки в цветниках составит не менее 40 штук на квадратный метр, а в вазонах — не менее 20 штук на такую же площадь. Далее, до 1 октября 2023 года, подрядчику необходимо ухаживать за цветами: поливать, пропалывать, рыхлить почву, вносить удобрения, удалять погибшие растения и заменять их новыми.
Заявки на тендер принимаются до 28 марта, после этого будет определен подрядчик для проведения работ.