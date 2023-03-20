Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводят ежедневные замеры воздуха, на прошедшей неделе ни разу не зафиксировал превышение вредных веществ в атмосфере. Посты государственного мониторинга УГМС ловили в воздухе диоксид азота на Тагилстрое 13 и 16 марта. Концентрация вещества достигала 1,1 ПДК.
В воскресенье, 19 марта, на Нижний Тагил опустилась серая дымка из выбросов от промышленных предприятий. Облако выбросов двигалось в сторону Дзержинского района. Данные замеров от УГМС на сайте ведомства за этот день пока не опубликованы.
Роспотребнадзор обнародовал итоги собственных исследований тагильского воздуха. Специалисты ведомства в течение 2022 года делали отборы проб в пяти точках города. Оказалось, что почти тысяча из них была с неудовлетворительным результатом — больше всего на улице Шевченко, в непосредственной близости от которой находится ЕВРАЗ НТМК. Чаще всего в воздухе Роспотребнадзор фиксировал превышения органических веществ, которые и дают неприятный запах во время выбросов — бензол, этилбензол и бензапирен. Все три вещества являются канцерогенными и токсичными.
Пока качество воздуха в Нижнем Тагиле ухудшается год от года, депутаты городской думы решили выйти на борьбу за экологию. Правда не в родном городе, а в поселке Леневка, который относится к Горноуральскому округу. Там собирается строить карьер и добывать камень компания «Тагильский щебень». Этим недовольны местные жители и любители отдохнуть на природе. Ведь разработки с пылью и шумом будут рядом с детскими лагерями, санаторием и дачными участками. Защищать интересы всех, кого коснется добыча камня, и кинулись тагильские народные избранники. Однако тут не обошлось и без интересов промышленников.
История с фекалиями агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом продолжается и развивается не в лучшую сторону. На этот раз местные активисты обнаружили течь в одном из отстойников. Вода с навозом из него устремилась в сторону трассы. Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков посоветовал местным жителям обратиться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать происходящее на месте.
Ученики школы № 69 из Нижнего Тагила организовали сбор пластика, чтобы в последствии сделать из него вазоны для цветов. Для этого администрация учебного заведения заключила договор с компанией из Екатеринбурга — собранные отходы отправляются туда. На сегодняшний день ребята уже собрали около 300 килограммов пластика, из которого получатся два кашпо. Их установят рядом со школой.