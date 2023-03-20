Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом

Пока качество воздуха в Нижнем Тагиле ухудшается год от года, депутаты городской думы решили выйти на борьбу за экологию. Правда не в родном городе, а в поселке Леневка, который относится к Горноуральскому округу. Там собирается строить карьер и добывать камень компания «Тагильский щебень». Этим недовольны местные жители и любители отдохнуть на природе. Ведь разработки с пылью и шумом будут рядом с детскими лагерями, санаторием и дачными участками. Защищать интересы всех, кого коснется добыча камня, и кинулись тагильские народные избранники. Однако тут не обошлось и без интересов промышленников.