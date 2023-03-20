Posted Вчера, 11:40
Published Вчера, 11:40
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Кто же имеет право подавать заявления в первый класс с 1 апреля? Прежде всего это дети, которые идут в свою районную школу по месту жительства (регистрации, прописки). Таких, как правило, большинство, так как все родители хотят, чтобы ребенок ходил в расположенную рядом школу, куда не нужно добираться на транспорте, пересекая множество дорог и пр.
Если же родители по каким-то причинам хотят отдать ребенка в школу другого района, то им нужно записываться уже в период с 6 июля. Как показывает практика, к этому моменту в учебных заведениях уже распределены все места между «своими» детьми и на свободные руководство вправе принять ребят из других районов города.
Необходимо также добавить, что в первый этап также входят дошкольники, имеющие преимущественное, внеочередное и первоочередное право при записи и зачислении в школу. Список категорий таких детей очень обширный (с ним можно ознакомиться тут).
Вкратце отметим, что в случае с внеочередным правом речь идет о детях судей, прокуроров и сотрудников СК РФ, принимаемых в школы с интернатом. Первоочередное право имеют дети сотрудников полиции, органов внутренних дел и пр. Ну, а преимущественное право имеют социальные льготники, к примеру дети, оставшиеся без попечения родителей, дети госслужащих, героев Советского Союза, героев Российской Федерации и т. д. К этой же категории с недавних пор относятся и юные граждане, которые собираются поступать в ту же школу, где уже учатся их старшие братья и сестры. При этом родство может быть неполным, к примеру только по матери.
Нижний Тагил — город небольшой, и, как правило, родители уже знают все школы в своих районах. Если же для кого-то это проблематичный вопрос, к примеру для тех, кто в городе недавно, то всегда можно позвонить на горячую линию управления образования (см. выше) или же зайти на портал ведомства, где представлены списки адресов и закрепленных за ними школ по номерам.
Согласно закону об образовании в первые классы общеобразовательной школы принимают детей от 6,5 до 8 лет. Однако руководство школы в отдельных случаях может разрешить принять учеников несколько младше или старше данных возрастных показателей.
Обязательных документов всего два — это паспорт заявителя (родителя) и свидетельство о рождении будущего первоклассника, а также заявление. Остальные документы руководство школы может потребовать по необходимости. К ним относятся документ, подтверждающий родство заявителя и ребенка, медицинская справка о здоровье будущего ученика.
Бывают ситуации, когда школьное руководство отказывается принять документы ребенка. К примеру, если заявитель не сдал полный пакет документов или указал неверные сведения в заявлении. Также причиной возврата документов может быть недостижение ребенком общепринятого возраста для зачисления в школу или отсутствие в ней свободных мест. В последнем случае родителям нужно обратиться в управление образования с заявлением об устройстве ребенка в другую школу района.
Важно! В прошлом году в Нижнем Тагиле за парты сели около 4,5 тысячи первоклассников.
Можно подать заявление непосредственно в школе или в МФЦ. Можно воспользоваться цифровыми услугами — на портале «Госуслуги» или на площадках образовательных ведомств. С этого года упраздняется способ подачи документов в школу посредством электронной почты. Зато услугами обычной почты воспользоваться можно, отправив документы и заявление заказным письмом с уведомлением.
В Нижнем Тагиле нет сервиса электронной записи в школу на сайте городского управления образования. Подать заявление в онлайн-режиме можно только через портал образовательных услуг Свердловской области.
В Нижнем Тагиле функционирует 3 МФЦ (на улицах Космонавтов, Металлургов и Вагоностроителей). В любой из них можно обратиться за услугой записи ребенка в школу.
Записать ребенка на школьное обучение можно через единую федеральную форму на портале «Госуслуги». Черновик заявления доступен с 15 марта. Тем, кто впервые будет пользоваться услугами портала, нужно открыть свой личный кабинет и ввести свои персональные данные.