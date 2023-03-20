Вкратце отметим, что в случае с внеочередным правом речь идет о детях судей, прокуроров и сотрудников СК РФ, принимаемых в школы с интернатом. Первоочередное право имеют дети сотрудников полиции, органов внутренних дел и пр. Ну, а преимущественное право имеют социальные льготники, к примеру дети, оставшиеся без попечения родителей, дети госслужащих, героев Советского Союза, героев Российской Федерации и т. д. К этой же категории с недавних пор относятся и юные граждане, которые собираются поступать в ту же школу, где уже учатся их старшие братья и сестры. При этом родство может быть неполным, к примеру только по матери.