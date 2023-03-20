Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО

Напомним, что в 2022 году Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», посещал колонии в нескольких регионах страны, среди них назывались Тюменская, Челябинская и Свердловская области. Предприниматель ездил по стране и приглашал добровольцев для участия в СВО. Ранее в СФ России также был разработан закон об участии осужденных в боевых действиях, а заключенным озвучивали возможность выйти на свободу после полугода работы в ЧВК.