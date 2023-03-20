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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО

20 марта 2023, 11:56
Фото: 1MI
В 2022 году в колониях Свердловской области допущено 17 случаев суицида. Семь из них пришлось на Нижний Тагил (41%). Самоубийства произошли в ИК-13 (3 случая), СИЗО-3 (2 случая), ИК-12 и ИК-5 по одному случаю.

В 2022 году в Нижнем Тагиле произошел рост числа самоубийств в колониях города. При этом в 2019, 2020 и 2021 годах в учреждениях ГУФСИН по Нижнему Тагилу зарегистрировано суммарно всего шесть случаев суицида.

Стало известно число суицидов в колониях Нижнего Тагила за три года
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Напомним, что в 2022 году Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», посещал колонии в нескольких регионах страны, среди них назывались Тюменская, Челябинская и Свердловская области. Предприниматель ездил по стране и приглашал добровольцев для участия в СВО. Ранее в СФ России также был разработан закон об участии осужденных в боевых действиях, а заключенным озвучивали возможность выйти на свободу после полугода работы в ЧВК.

В самом ГУФСИН причинами того, что отбывающие наказание наносят себе вред, называют в том числе длину срока заключения.

По факту произошедших случаев были проведены служебные проверки и установлены вероятные мотивы совершения суицидов в учреждениях ГУФСИН. В том числе страх перед наказанием, большой срок наказания, отсутствие социальных связей и психиатрический диагноз. Причины и условия суицидов тщательно изучаются, делаются выводы, чтобы избежать их, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Для профилактики случаев суицида с осужденными работают психологи. За 2022 год было проведено 65,5 тысячи психодиагностических обследования осужденных, 2,5 тысячи лекций и групповых бесед, свыше 31 тысячи индивидуальных и более 3 тысяч групповых психокоррекционных занятий. ​

Попытки суицида происходят. На свободе эта цифра больше в несколько раз. Цифра ниже, поскольку со спецконтингентом психологи работают с первого дня прибытия в СИЗО или колонию, определяют группы риска, ставят на профилактический учет, проводят работу с группой риска. На свободе человек очень редко имеет такую возможность, — пресс-служба ГУФСИН.
В СФ России разработан закон об участии осужденных в боевых действиях
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#Артем Карнаухов#Свердловская область#Нижний Тагил#Колония#Исправительная колония#ГУФСИН#Тюменская область#Челябинская область#Эксклюзив#Операция на Украине#Криминал#Евгений Пригожин
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