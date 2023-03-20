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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

Квартира, машина и баня сгорели за выходные в Нижнем Тагиле

20 марта 2023, 14:45
Фото: 1MI
Основное количество возгораний в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе пришлось на субботу, 19 марта. Сгорели баня, автомобиль, частный дом и квартира.

В 5 часов 3 минуты в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на станции Лая, на ул. Привокзальная. В результате пожара сгорели частный дом, надворные постройки, баня. Всего площадь пожара составила 90 кв. м. Никто не пострадал, постоянно хозяева в доме не проживали. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Виновный устанавливается.

В 8 часов 37 минут поступило сообщение о пожаре по ул. Минина. Возгорание началось в гараже частного дома — загорелся один из автомобилей «ВАЗ 2112». После того как из гаража пошел дым, хозяева вызвали пожарных, однако автомобиль «ВАЗ 2112» успел сгореть, также повреждены покрытие другого автомобиля «ВАЗ 2112», стены и перекрытия гаража. Вероятная причина пожара — неисправность механизмов автомобиля.

Для борьбы с огнем прибыли 18 сотрудников МЧС России, было задействовано 5 единиц спецтехники. По факту пожара дознавателями МЧС проводится проверка.

В 14 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре на Уральском проспекте, там в доме № 37, в квартире на 1-м этаже загорелись домашние вещи. Соседи, ощутив запах дыма, вызвали пожарных. Площадь пожара составила 15 кв. м. Хозяева квартиры в это время находились за городом. Причина — поджог. Для тушения пожара прибыли 3 автоцистерны, 7 человек личного состава дежурных караулов МЧС.

В 22 часа 37 минут поступило сообщение из поселка Новоасбест, по ул. Мира горит двухквартирный жилой дом. Соседи увидели горящий дровяник и вызвали пожарных. Пожар распространился на площадь 200 кв. м., сгорело хозяйственное здание, одна из бань уничтожена огнем полностью, другая частично. Предположительная причина — неисправная проводка.

В борьбе с огнем задействованы 4 единицы спецтехники и 15 человек личного состава пожарных частей. Помощь в тушении оказала добровольная пожарная дружина п. Новоасбест, в количестве 5 человек. По факту пожара дознавателями проводится проверка.

20 марта в 00.43. зарегистрирован пожар по ул. Челюскинцев, в результате которого сгорел неэксплуатируемый дом и повреждена кровля соседнего неэксплуатируемого дома. Пожар охватил площадь 60 кв. м. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщает Отдел надзорной деятельности

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