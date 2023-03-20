Квартира, машина и баня сгорели за выходные в Нижнем Тагиле

В 14 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре на Уральском проспекте, там в доме № 37, в квартире на 1-м этаже загорелись домашние вещи. Соседи, ощутив запах дыма, вызвали пожарных. Площадь пожара составила 15 кв. м. Хозяева квартиры в это время находились за городом. Причина — поджог. Для тушения пожара прибыли 3 автоцистерны, 7 человек личного состава дежурных караулов МЧС.