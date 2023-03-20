Лежащего на асфальте избитого мужчину нашли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Очевидцы рассказали, что мужчина был сильно избит, его откуда-то вывели и ударили, сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб».
Информация о произошедшем была зафиксирована в отделении екатеринбургской полиции №11. Сейчас полицейские проводят проверку по данной ситуации, после ее завершения будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 10 марта 2023 в Верхней Пышме мужчина напал на пожилого дворника, который отказался делать работу, не входящую в его обязанности, и избил его ногами. В результате нанесенных побоев у пенсионера оказалось травмировано лицо. Мужчина перед ним извинился, но пострадавший собирается подавать в суд.