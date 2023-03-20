Лежащего на асфальте избитого мужчину нашли в Екатеринбурге

Напомним, 10 марта 2023 в Верхней Пышме мужчина напал на пожилого дворника, который отказался делать работу, не входящую в его обязанности, и избил его ногами. В результате нанесенных побоев у пенсионера оказалось травмировано лицо. Мужчина перед ним извинился, но пострадавший собирается подавать в суд.