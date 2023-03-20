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Лежащего на асфальте избитого мужчину нашли в Екатеринбурге

20 марта 2023, 04:43
Фото: telegram-канал «Безумный Екб»
Екатеринбуржца, лежавшего на асфальте на улице Пехотинцев, обнаружили прохожие 19 марта 2023 года.

Очевидцы рассказали, что мужчина был сильно избит, его откуда-то вывели и ударили, сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб».

Видео: telegram-канал «Безумный Екб»

Информация о произошедшем была зафиксирована в отделении екатеринбургской полиции №11. Сейчас полицейские проводят проверку по данной ситуации, после ее завершения будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 10 марта 2023 в Верхней Пышме мужчина напал на пожилого дворника, который отказался делать работу, не входящую в его обязанности, и избил его ногами. В результате нанесенных побоев у пенсионера оказалось травмировано лицо. Мужчина перед ним извинился, но пострадавший собирается подавать в суд.

Избивал ногами: мужчина напал на пожилого дворника в Верхней Пышме
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