Миллионные долги от умершей жены получил в наследство житель Каменска-Уральского

По словам мужчины, оказалось, что ему переходит не только доля в квартире, но и 2,5 миллиона рублей долга по потребительским кредитам, взятым его супругой. В последнее время она неплохо зарабатывала и рассчитывала из своих доходов оперативно оплатить долги, но несколько госпитализаций привели к просрочкам по платежам. Обнаружился еще и гражданский иск более чем на миллион — он тоже достался наследнику от жены. Кроме того, она приобрела в рассрочку земельный участок, истратив на эту покупку материнский капитал. Там тоже уже начали копиться долги по оплате за землю.