Миллионные долги от умершей жены получил в наследство житель Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
После смерти жены от ковидной пневмонии уралец пошел к нотариусу, чтобы оформить в наследство ее долю в квартире, приобретенной в браке. Супруги четыре года жили отдельно, но продолжали состоять в браке. Младший сын жил с матерью, двое старших остались с отцом.
По словам мужчины, оказалось, что ему переходит не только доля в квартире, но и 2,5 миллиона рублей долга по потребительским кредитам, взятым его супругой. В последнее время она неплохо зарабатывала и рассчитывала из своих доходов оперативно оплатить долги, но несколько госпитализаций привели к просрочкам по платежам. Обнаружился еще и гражданский иск более чем на миллион — он тоже достался наследнику от жены. Кроме того, она приобрела в рассрочку земельный участок, истратив на эту покупку материнский капитал. Там тоже уже начали копиться долги по оплате за землю.
Как сообщает издание Е1, перед овдовевшим мужчиной встала дилемма – отказываться от долгов вместе с единственной квартирой, в которой жил он с троими детьми, либо каким-то образом пытаться оплатить долги. По закону приставы могли взыскать с него до 50% доходов, но прожить на оставшиеся средства было бы невозможно. Всего у него на руках оказалось три иска, объединенных в одно производство. Как выйти из этой ситуации, понимания не было.
Ответ нашла уральский юрист, представлявшая интересы овдовевшего уральца в суде. Она пояснила, что квартиру он не потерял бы, так как она была куплена на средства от продажи квартиры, принадлежавшей отцу нынешнего владельца, поэтому совместно нажитым имуществом она не является. Но вдовец уже просрочил возможность отказаться от наследства. Поэтому решено было прибегнуть к процедуре банкротства умершей. Синарский районный суд прекратил производство по долговым обязательствам, всех кредиторов направили в банкротное дело.
Теперь остался вопрос – как вернуть ушедший материнский капитал. Для этого юрист обратилась в прокуратуру, чтобы вернуть несовершеннолетним денежные средства государственной поддержки.