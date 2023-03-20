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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Молодая воспитательница детского сада из Новоуральска отдала мошенникам 245 тысяч

20 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI
25-летняя воспитательница детского сада из Новоуральска отдала телефонным мошенникам 245 тысяч рублей.

Недавно ей позвонил неизвестный и сообщил, что злоумышленники предпринимают попытки снять с ее банковского счета по поддельной доверенности все имеющиеся там деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Далее звонивший соединил девушку якобы с сотрудником центробанка РФ, который предложил ей совершить перевод всех денежных средств на «защищенные счета». Также он ее предупредил, что нельзя сообщать об этом в полицию и банковским служащим, поскольку среди них есть имеющие отношение к мошенничеству.

Свердловчанка поступила так, как ей сказали мошенники. Через некоторое время после перевода денег она сообразила, что стала жертвой телефонных злоумышленников и обратилась в полицию. Полицейские сейчас проводят проверку по факту мошенничества.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле молодая семейная пара перевела на счет телефонных мошенников около двух миллионов рублей. В полиции возбуждено уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Деньги#Обман#Проверка#Полиция#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Новоуральск
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