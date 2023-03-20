Молодая воспитательница детского сада из Новоуральска отдала мошенникам 245 тысяч

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Недавно ей позвонил неизвестный и сообщил, что злоумышленники предпринимают попытки снять с ее банковского счета по поддельной доверенности все имеющиеся там деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Далее звонивший соединил девушку якобы с сотрудником центробанка РФ, который предложил ей совершить перевод всех денежных средств на «защищенные счета». Также он ее предупредил, что нельзя сообщать об этом в полицию и банковским служащим, поскольку среди них есть имеющие отношение к мошенничеству.
Свердловчанка поступила так, как ей сказали мошенники. Через некоторое время после перевода денег она сообразила, что стала жертвой телефонных злоумышленников и обратилась в полицию. Полицейские сейчас проводят проверку по факту мошенничества.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле молодая семейная пара перевела на счет телефонных мошенников около двух миллионов рублей. В полиции возбуждено уголовное дело.