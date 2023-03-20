Молодая воспитательница детского сада из Новоуральска отдала мошенникам 245 тысяч

Далее звонивший соединил девушку якобы с сотрудником центробанка РФ, который предложил ей совершить перевод всех денежных средств на «защищенные счета». Также он ее предупредил, что нельзя сообщать об этом в полицию и банковским служащим, поскольку среди них есть имеющие отношение к мошенничеству.