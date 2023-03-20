Мужчины взрывали петарды около собак и людей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Одна из местных жительниц сперва услышала громкий хлопок, а после увидела двух незнакомых мужчин. По ее предположению, они пребывали в алкогольном опьянении, рассказали в сообществе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Молодая женщина сделала им замечание, чтобы они не взрывали петарды здесь, так как рядом находятся автомобили и люди, гуляющие с собаками. В ответ на женщину посыпались оскорбления, а потом в неё была запущена петарда.
Тогда женщина позвала на помощь мужа, и они вместе попытались уладить конфликт и уговорить мужчин перестать взрывать петарды. Но мужчины были по-прежнему агрессивны и бросили петарду к щенку супругов. Один из нарушителей порядка называл себя контуженным и утверждал, что ему все можно.
Девушка начала снимать происходящее на камеру телефона. Это тагильчан сильнее разозлило. Один из них стал угрожать ей сломать её телефон. В ответ молодая женщина сказала, что ее муж вызвал полицейских. Тогда мужчины ушли.
Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле жители Дзержинского района жаловались на подростков, которые взрывают петарды возле торгового центра и бросают их под ноги прохожим.