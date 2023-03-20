TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Мужчины взрывали петарды около собак и людей в Нижнем Тагиле

20 марта 2023, 04:14
Фото: 1MI
Двое тагильчан взрывали петарды во дворе жилого дома поблизости от собак и людей на Черемшанской, 18. Инцидент произошел 18 марта 2023 года.

Одна из местных жительниц сперва услышала громкий хлопок, а после увидела двух незнакомых мужчин. По ее предположению, они пребывали в алкогольном опьянении, рассказали в сообществе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Молодая женщина сделала им замечание, чтобы они не взрывали петарды здесь, так как рядом находятся автомобили и люди, гуляющие с собаками. В ответ на женщину посыпались оскорбления, а потом в неё была запущена петарда.

Фото: Сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Тогда женщина позвала на помощь мужа, и они вместе попытались уладить конфликт и уговорить мужчин перестать взрывать петарды. Но мужчины были по-прежнему агрессивны и бросили петарду к щенку супругов. Один из нарушителей порядка называл себя контуженным и утверждал, что ему все можно.

Девушка начала снимать происходящее на камеру телефона. Это тагильчан сильнее разозлило. Один из них стал угрожать ей сломать её телефон. В ответ молодая женщина сказала, что ее муж вызвал полицейских. Тогда мужчины ушли.

Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле жители Дзержинского района жаловались на подростков, которые взрывают петарды возле торгового центра и бросают их под ноги прохожим.

Жители Нижнего Тагила заявили о подростках, кидающих петарды в людей
Узнать подробнее
Читайте также:
8-летнему мальчику оторвало пальцы при взрыве петарды в ЕманжелинскеДвое мужчин подрались из-за ребенка возле ТЦ «Радуга-парк» в ЕкатеринбургеСемикласснику в Екатеринбурге сломали челюсть в драке после уроков
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Петарды#Агрессия#Происшествия#Общество#Новости УрФО#Видео
Подпишитесь
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
16 марта 11:53
Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
17 марта 07:03
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
16 марта 12:24
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14