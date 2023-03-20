Нидерландская прокуратура требует 3,5 года тюрьмы для полузащитника «Урала»

Футболист отрицает, что в момент наезда он находился за рулем. По его словам, они вместе с другом отправились в Роттердам. Также в нидерландском издании sportnieuws утверждается, что во время движения Влут пытался разобраться с круиз-контролем на руле, и в этот момент случилось ДТП.