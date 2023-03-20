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Нидерландская прокуратура требует 3,5 года тюрьмы для полузащитника «Урала»

20 марта 2023, 16:16
Фото: 1MI
Прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для нападающего полузащитника футбольной команды «Урал» Рая Влута.

В ноябре 2021 года футболист, ехавший в автомобиле со своим приятелем, попал в аварию. В результате ДТП погиб четырехлетний мальчик, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам очевидцев, после случившегося Влута обнаружили в нетрезвом состоянии.

Футболист отрицает, что в момент наезда он находился за рулем. По его словам, они вместе с другом отправились в Роттердам. Также в нидерландском издании sportnieuws утверждается, что во время движения Влут пытался разобраться с круиз-контролем на руле, и в этот момент случилось ДТП.

Глава команды «Урал» Григорий Иванов не стал комментировать происшествие, заявив, что в ситуации пусть разбирается нидерландское правосудие.

Напомним, 19 марта 2023 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск нетрезвый водитель отечественного автомобиля врезался в самосвал. Пассажирка, ехавшая в том же автомобиле, в результате столкновения получила вывих бедра.

Пьяный водитель влетел в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск
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