Нидерландская прокуратура требует 3,5 года тюрьмы для полузащитника «Урала»

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В ноябре 2021 года футболист, ехавший в автомобиле со своим приятелем, попал в аварию. В результате ДТП погиб четырехлетний мальчик, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам очевидцев, после случившегося Влута обнаружили в нетрезвом состоянии.
Футболист отрицает, что в момент наезда он находился за рулем. По его словам, они вместе с другом отправились в Роттердам. Также в нидерландском издании sportnieuws утверждается, что во время движения Влут пытался разобраться с круиз-контролем на руле, и в этот момент случилось ДТП.
Глава команды «Урал» Григорий Иванов не стал комментировать происшествие, заявив, что в ситуации пусть разбирается нидерландское правосудие.
Напомним, 19 марта 2023 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск нетрезвый водитель отечественного автомобиля врезался в самосвал. Пассажирка, ехавшая в том же автомобиле, в результате столкновения получила вывих бедра.