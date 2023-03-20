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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Объявлен старт заявок на 14-й сезон национальной премии "КонТЭКст"

20 марта 2023, 13:05
Фото: konkurs-tek.ru
Организаторы национальной премии лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности «КонТЭКст» - Центр развития коммуникаций ТЭК и комитет по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью - объявили о старте приема заявок на участие в четырнадцатом сезоне.

Как пишет издание oilcapital.ru, конкурс «КонТЭКст» объединяет коммуникаторов, специалистов и представителей средств массовой информации из различных сегментов топливно-энергетического комплекса и промышленности. Участники премии представляют социально значимые проекты предприятий, улучшающие репутацию отрасли.

В рамках проведения четырнадцатого сезона премии участники представят проекты в двадцати семи номинациях. Экспертам предстоит впервые за историю конкурса оценивать проекты в номинациях «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты».

Участниками конкурса могут стать представители предприятий, работающих в промышленной сфере, а также компаний топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, проектировщики, конструкторские, сервисные и научные центры, высшие учебные заведения, средства массовой информации. Прием заявок на участие будет осуществляться до первого июля, а проведение форума и торжественного награждения победителей запланировано на осень 2023 года. Точное время и место проведения озвучат позже.

Экспертное жюри в четырнадцатом сезоне конкурса будет оценивать участников по дополнительным критериям, в том числе итогам экономической деятельности, информационной активности, оперативности и полноте информации, которая представляется в социальных сетях, телеграм-каналах и в средствах массовой информации. Также участников будут оценивать по уровню профессионализма при взаимодействии с представителями СМИ и блогерами.

В рамках премии поддержат журналистов, публикующих материалы на темы топливно-энергетического комплекса и промышленности. Также будет проведен дополнительный конкурс среди наиболее активных независимых экспертов отрасли в СМИ, комментирующих работу топливно-энергетического комплекса и промышленности Российской Федерации.

Оценивать проекты участников будут специалисты PR-сообщества и массмедиа, работники средств массовой информации, сотрудники пресс-служб, представители государственных компаний, ведомств, бизнес-структур и общественных организаций.

Более подробная информация о премии представлена на сайте - здесь же можно оставить заявку на участие в конкурсе. Заявки присылаются в адрес организационного комитета на почту [email protected]

Центр развития коммуникаций ТЭК выступает организатором конкурса “КонТЭКст”. Медиахолдинг 1МI является официальным коммуникационным партнером премии.

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