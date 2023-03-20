Объявлен старт заявок на 14-й сезон национальной премии "КонТЭКст"

Участниками конкурса могут стать представители предприятий, работающих в промышленной сфере, а также компаний топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, проектировщики, конструкторские, сервисные и научные центры, высшие учебные заведения, средства массовой информации. Прием заявок на участие будет осуществляться до первого июля, а проведение форума и торжественного награждения победителей запланировано на осень 2023 года. Точное время и место проведения озвучат позже.