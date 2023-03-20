TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Памятник первому учителю появится в Екатеринбурге

20 марта 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет установлен памятник первому учителю. С предложением о возведении монумента выступили представители педагогической общественности.

Предложение учителей поддержали в региональном правительстве. По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганов, скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель, пишет «КП-Екатеринбург».

Проекты будущего памятника разрешается предложить скульпторам, студентам, художникам и архитекторам. Ознакомиться с описанием технического задания можно на портале Минобразования по Свердловской области. Заявки будут приниматься до 15 мая.

Рассмотрением проектов займутся эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета. Результаты огласят до 25 июня.

Установка памятника запланирована на этот год.

Памятник бывшему хоккеисту тагильского «Металлурга» открыли в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Выступавшему за Нижний Тагил «королю бенди» при жизни откроют памятникПамятник комсомольцам Нижнего Тагила был открыт 41 год назадИлья Варламов раскритиковал проект памятника святой Екатерине в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Памятник#Монумент#Учитель#Первый учитель#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Сегодня, 11:56
Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ
Сегодня, 12:36
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43