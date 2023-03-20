Памятник первому учителю появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Предложение учителей поддержали в региональном правительстве. По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганов, скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель, пишет «КП-Екатеринбург».
Проекты будущего памятника разрешается предложить скульпторам, студентам, художникам и архитекторам. Ознакомиться с описанием технического задания можно на портале Минобразования по Свердловской области. Заявки будут приниматься до 15 мая.
Рассмотрением проектов займутся эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета. Результаты огласят до 25 июня.
Установка памятника запланирована на этот год.