Побитые вандалами стекла на золотых остановках заменили в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
К сожалению, вандалов, которые испортили стекла, так и не нашли. Замена остекления была проведена в середине марта. Павильоны у вокзала нам еще не переданы, поэтому работы там не проводятся, — рассказали TagilCity.ru в ЦОДД Нижнего Тагила.
Напомним, осенью 2022 года в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у Драматического театра для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, были установлены новые павильоны золотого цвета с бронированными стеклами. Однако примерно через месяц неизвестные побили остекление, после чего было подано заявление в полицию. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.