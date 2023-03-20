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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Побитые вандалами стекла на золотых остановках заменили в центре Нижнего Тагила

20 марта 2023, 10:50
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники МБУ «Центр организации дорожного движения» заменили у Драмтеатра стекла на остановочных павильонах золотого цвета, которые осенью побили вандалы.
К сожалению, вандалов, которые испортили стекла, так и не нашли. Замена остекления была проведена в середине марта. Павильоны у вокзала нам еще не переданы, поэтому работы там не проводятся, — рассказали TagilCity.ru в ЦОДД Нижнего Тагила.
Осенью вандалы побили стекла на павильонахОсенью вандалы побили стекла на павильонах
Осенью вандалы побили стекла на павильонахОсенью вандалы побили стекла на павильонах
Весной остекление было замененоВесной остекление было заменено
Весной остекление было замененоВесной остекление было заменено
Осенью вандалы побили стекла на павильонах
Фото: TagilCity.ru

Напомним, осенью 2022 года в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у Драматического театра для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, были установлены новые павильоны золотого цвета с бронированными стеклами. Однако примерно через месяц неизвестные побили остекление, после чего было подано заявление в полицию. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле вандалы побили стекла на новой золотой остановке у Драмтеатра
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Остановка#Вандалы#Стекла#Драмтеатр#Вокзал#Транспорт#Эксклюзив
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