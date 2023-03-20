Побитые вандалами стекла на золотых остановках заменили в центре Нижнего Тагила

Напомним, осенью 2022 года в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у Драматического театра для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, были установлены новые павильоны золотого цвета с бронированными стеклами. Однако примерно через месяц неизвестные побили остекление, после чего было подано заявление в полицию. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.