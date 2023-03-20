Почти 3,5 тысячи лифтов заменят к 2025 году в Свердловской области

При нехватке средств на однократную оплату стоимости лифта было предложено воспользоваться определенным механизмом: ТСЖ или Управляющая компания подписывает договор на замену лифтов и вносит только 50% от полной суммы стоимости, а другая половина будет оплачиваться каждый месяц, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.