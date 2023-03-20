TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Почти 3,5 тысячи лифтов заменят к 2025 году в Свердловской области

20 марта 2023, 17:28
Фото: 1MI
Власти Свердловской области собираются к 2025 году заменить около 3,5 тысячи лифтов старше 25 лет в жилых домах.

Замена лифтов будет проходить в домах, чьи жильцы переводят деньги на капитальный ремонт на отдельные счета.

При нехватке средств на однократную оплату стоимости лифта было предложено воспользоваться определенным механизмом: ТСЖ или Управляющая компания подписывает договор на замену лифтов и вносит только 50% от полной суммы стоимости, а другая половина будет оплачиваться каждый месяц, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Сменить старые лифты в домах на новые было решено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в поселке Черноисточинске под Нижним Тагилом будет построен новый парк за 16,7 млн рублей.

Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
36,9 млн рублей выделено на ремонт детских садов в Нижнем Тагиле в 2023 году211 домов ждут капитального ремонта в ЕкатеринбургеВ школе №32 в Нижнем Тагиле продолжается ремонт
#Елизавета Зиборова#Касается каждого#Свердловская область#Лифты#Замена#Нацпроект#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
Сегодня, 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
Сегодня, 11:56
Тагильчане стали получать мошеннические письма якобы от ФССП РФ
Сегодня, 12:36
«Уровень цинизма — запредельный»: уральские политологи об ордере МУС на арест Путина
18 марта 14:14
Росгосцирк не будет командировать свердловчан в ЛНР и ДНР
Сегодня, 09:43
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 12:43