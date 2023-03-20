Почти 3,5 тысячи лифтов заменят к 2025 году в Свердловской области

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Замена лифтов будет проходить в домах, чьи жильцы переводят деньги на капитальный ремонт на отдельные счета.
При нехватке средств на однократную оплату стоимости лифта было предложено воспользоваться определенным механизмом: ТСЖ или Управляющая компания подписывает договор на замену лифтов и вносит только 50% от полной суммы стоимости, а другая половина будет оплачиваться каждый месяц, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Сменить старые лифты в домах на новые было решено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, в поселке Черноисточинске под Нижним Тагилом будет построен новый парк за 16,7 млн рублей.