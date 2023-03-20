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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Горном Щите

20 марта 2023, 09:33
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
В Горном Щите произошло ДТП: столкнулись женщина на Nissan и 14-летний подросток на мотоцикле.

ЧП произошло 12 марта в Горном Щите. Женщина повернула вправо, чтобы заехать на парковку, и в этот момент столкнулась с питбайком подростка. Об этом сообщает региональное Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России.

На следующий день подросток обратился в больницу, где пожаловался на боль. Врачи диагностировали у него ушибы бедер, плеча и груди.

Правоохранители выяснили, что питбайк ребенку купили родители. На мальчике в момент аварии не было мотоэкипировки, но был шлем. Родители в это время были дома.

Днем ранее аналогичная авария произошла в поселке Петрокаменское. 11-летний мальчик стал участником ДТП. 18 март в 16.30 неизвестный водитель наехад на мопед, под управлением 11-летнего ребенка.

Мальчик с жалобами обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги. Сотрудники ГАИ выяснили, что мальчик приехал на выходные к отцу, и в какой-то момент решил покататься на мопеде без шлема. В результате его сбила машина и скрылась с места ДТП.

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#Елена Озерова#Дети#Больница#Авария#Мотоцикл#Мопед#Происшествия#Новости УрФО
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