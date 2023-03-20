Подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Горном Щите

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
ЧП произошло 12 марта в Горном Щите. Женщина повернула вправо, чтобы заехать на парковку, и в этот момент столкнулась с питбайком подростка. Об этом сообщает региональное Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России.
На следующий день подросток обратился в больницу, где пожаловался на боль. Врачи диагностировали у него ушибы бедер, плеча и груди.
Правоохранители выяснили, что питбайк ребенку купили родители. На мальчике в момент аварии не было мотоэкипировки, но был шлем. Родители в это время были дома.
Днем ранее аналогичная авария произошла в поселке Петрокаменское. 11-летний мальчик стал участником ДТП. 18 март в 16.30 неизвестный водитель наехад на мопед, под управлением 11-летнего ребенка.
Мальчик с жалобами обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги. Сотрудники ГАИ выяснили, что мальчик приехал на выходные к отцу, и в какой-то момент решил покататься на мопеде без шлема. В результате его сбила машина и скрылась с места ДТП.