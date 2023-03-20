Подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Горном Щите

Мальчик с жалобами обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги. Сотрудники ГАИ выяснили, что мальчик приехал на выходные к отцу, и в какой-то момент решил покататься на мопеде без шлема. В результате его сбила машина и скрылась с места ДТП.